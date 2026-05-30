Il video di Jodar accusato di aver spinto una raccattapalle: “Non farei mai una cosa del genere”

Rafael Jodar si difende dall’accusa di aver spinto una giovane raccattapalle uscendo dal campo al Roland Garros. Lo spagnolo si difende: “Non lo farei mai”.

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Rafael Jodar ha vinto al quinto set nella giornata di ieri contro Alex Michelsen al terzo turno del Roland Garros. Una vittoria passat in secondo piano per via di un video diventato virale sui social. Le immagini pubblicate dai vari utenti mostrano il giovane talento spagnolo dirigersi verso gli spogliatoi. In quel momento Jodar si incrocia con una giovane raccattapalle che inciampa nel tentativo di farlo passare. La sovrapposizione delle due figure però crea un effetto ottico fuorviante che porta i tifosi a credere che Jodar avesse volontariamente spinto la giovane raccattapalle.

Ma in realtà non è così. Camminando all'indietro nel tentativo di non tagliare la strada al tennista, la giovane raccattapalle sfiora la caduta inciampando su dei teli arrotolati a terra. Un episodio che per qualche ora ha fatto partire una macchina del fango inutile nei confronti del tennista spagnolo che si è dovuto subito difendere quando in conferenza stampa non gli veniva chiesto nient'altro che questo.

Ebbene Jodar si presenta in conferenza stampa e quasi sorpreso è costretto a chiarire una vicenda di cui non aveva assolutamente idea avesse preso così tanto il sopravvento. La partita viene messa per un attimo da parte e lo spagnolo interviene duramente. Jodar appare sorpreso già solo ascoltando la domanda che viene posta in sala stampa: "Avevo finito il secondo o il terzo set. Non ricordo quale fosse – ha spiegato Jodar –. Lei stava camminando all'indietro e credo che… non l'ho spinta io, sia chiaro. Stavo dicendo a mio padre di passarmi le cose che mi avrebbe dato dopo la pausa in bagno, quando sarei tornato… lei era in mezzo, quindi credo che stesse cercando di spostarsi. Stava indietreggiando, ma credo che sia caduta, non perché l'avessi spinta io".

Jodar non può credere che in quel momento si stesse sviluppando una tale discussione su quell'episodio che non chiarisce del tutto la sua innocenza ma nemmeno la sua colpevolezza. Il gesto della spinta sulla raccattapalle in realtà non si vede minimamente e dunque non si può accusare il giovane tennista in questo momento. "Apprezzo il lavoro svolto dai raccattapalle e mai li spingerei o farei una cosa del genere" ha sottolineato Jodar augurandosi di chiudere quella discussione tornando a parlare di tennis.