Scommesse live a quote folli su Cerundolo quando stava per perdere con Sinner: “Sul 4-0 ho visto una smorfia”

Durante l’incontro tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo alcuni scommettitori hanno piazzato puntate a quote altissime sull’argentino quando era sull’orlo della sconfitta, facendo cassa pesante. Uno di loro ha spiegato: “Sul 4-0 nel terzo set, ho visto Sinner fare una smorfia e ho pensato che potesse essere qualcosa”.

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Giovedì a Parigi Jannik Sinner era due set a zero e 4-0 per lui nel terzo set, e poco dopo 5-1, contro Juan Manuel Cerundolo, nel secondo turno del Roland Garros. Una partita dominata dal 24enne altoatesino fino a quel momento, anche se il tennista argentino aveva colto negli ultimi game qualche anomalia nella condotta di Sinner, che faceva servizio e volée o cercava soluzioni per accorciare gli scambi in maniera poco spiegabile dall'andamento del match. La spiegazione era l'imminente crollo fisico che avrebbe portato Jannik a perdere il match al quinto set e contemporaneamente alcuni audaci scommettitori a fare cassa pesante puntando live su Cerundolo.

Cosa è successo durante Sinner-Cerundolo al Roland Garros: live betting selvaggio

Già, perché qualche segnale che Sinner potesse avere qualche problema era stato colto anche da chi era davanti alla TV e aveva il dito pronto per piazzare puntate live sul match. Inutile dire che le quote prese giocando Cerundolo quando stava per perdere sono altissime, il che si è tradotto in vincite pazzesche in rapporto alle cifre piazzate.

Jannik Sinner svuotato di forze durante il match perso con Juan Manuel Cerundolo

Sui social ci sono diverse testimonianze al riguardo, con screen che dimostrano la giocata fatta e la relativa vincita. Bisogna intanto distinguere tra chi ha giocato sui bookmakers tradizionali, che in un evento con due risultati possibili ("testa a testa") arrivano solitamente a una quota massima di 101 (che corrisponde dall'altro lato di una lavagna ideale, senza aggio del banco, all'1,01 del favorito), e chi poteva muoversi sugli exchange come Betfair, che fanno da intermediari tra giocatori che bancano e puntano. In quest'ultimo caso si è arrivati addirittura a scommesse abbinate a quota 1000, che è la massima quota su cui è stato piazzato gioco live su Sinner-Cerundolo.

Sui social e anche su qualche media sono peraltro circolate quote superiori, pure di parecchio, ma sono irreali. L'equivoco è nato dal sistema americano di indicare le quote, che ha due zeri in più, visto che si riferisce a una posta ipotetica di 100 dollari: giocare ad esempio un evento a +8000 significa, operando la conversione nel sistema europeo, scommettere su quell'esito a una quota di 81 volte la posta (si ottiene dividendo per 100 e aggiungendo 1, ovvero la posta giocata).

Scommesse piazzate a quote altissime su Cerundolo: cassa pesante

Con questa premessa, si possono capire bene gli screen delle vincite postate, tutte nell'ordine delle migliaia di euro o dollari. Un tale Tim ha giocato 100 dollari a +4800, dunque a quota 49, vincendo 4900 dollari totali. "Era sul 0-4 nel terzo set. Ho visto Sinner fare una smorfia e ho pensato che potesse essere qualcosa", ha spiegato, aggiungendo che a quel punto aveva cercato un bookmaker che pagasse la vincita anche in caso di ritiro, ovvero FanDuel, un colosso del betting americano.

Stesso bookmaker e quota massima di 101 (+10000), probabilmente presa sul 5-1, per un altro scommettitore, che puntando 10 dollari su Cerundolo ne ha vinti 1010 totali.

Per trovare come detto le quote più folli giocate live sul tennista argentino quando sembrava che niente potesse togliere la vittoria a Sinner, bisogna andare sulle piattaforme di Exchange. Anche in questo caso sui social è spuntato lo screen che testimonia quello che è successo. La colonna della scommesse abbinate sull'evento riporta del denaro piazzato e accettato a quota 1000, per la precisione 31,72 euro.

Il che significa che qualcuno (non necessariamente una sola persona, quello è il dato aggregato dei soldi complessivamente abbinati a quella quota) ha vinto 31720 euro rischiando due pizze e una birra e qualcun altro ha rischiato ben 31720 euro per andare a mangiarsi quelle due pizze. Probabilmente avrà collassato anche lui assieme a Sinner dopo l'ultimo punto che ha dato la vittoria a Cerundolo…