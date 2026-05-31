Maja Chwalinska sorpresa del Roland Garros non sa dove dormire: “Spero di avere abbastanza soldi”

Maja Chwalinska sorpresa al Roland Garros: vola agli ottavi ma non sa dove dormire. Il retroscena sull’hotel e sui veri guadagni decurtati dalle tasse.

Maja Chwalinska è andata oltre ogni aspettativa al Roland Garros. La tennista polacca numero 114 è una delle sorprese del torneo di Parigi dove ha raggiunto gli ottavi di finale. Ha eliminato Zheng, Mertens e Sakkari e ora se la vedrà con la padrona di casa Parry per un posto nei quarti. La sua permanenza sotto la Tour Eiffel dunque si allunga e la ragazza classe 2001 dovrà fare i conti anche con alcuni problemi logistici, a partire dalla ricerca dell'alloggio.

Maja Chwalinska sorpresa del Roland Garros

Già perché Chwalinska non aveva considerato la possibilità di restare così lungo in gioco al Roland Garros. Nella conferenza stampa successiva all'ultima vittoria Maja ha raccontato di dover necessariamente trovare una soluzione per la sistemazione. Quando non si è infatti giocatori top, bisogna organizzarsi bene e cercare di curare ogni dettaglio della permanenza nella città che ospita il torneo. Questo anche tenendo d'occhio al portafoglio visto che i guadagni non sono certo eccezionali.

Le difficoltà dell'alloggio e il denaro

Chwalinska con il sorriso ha spiegato: "Spero che ci siano ancora camere libere in giro… o di avere abbastanza soldi, sapete? Perché so di aver guadagnato un bel po' qui, ma quei soldi non arrivano subito. Vedremo cosa succederà, pregate per me". La ragazza polacca infatti ha guadagnato già almeno 285mila euro ma dovrà aspettare per passare dalla cassa, visto che il suo torneo non è certo finito. Stenta a crederci la giocatrice che in carriera negli Slam non era mai andata oltre il secondo turno. Diciamo però che questo bottino importante non finirà tutto nelle sue tasche, visto che bisogna fare i conti anche con tasse e burocrazia: "Bisogna tenere conto che le tasse in Francia sono enormi, e successivamente dobbiamo pagare anche le tasse in Polonia. Quindi suona benissimo, ma in realtà, alla fine del torneo, ti ritrovi con la metà di quella cifra. In ogni caso non saprei; ad essere sincera non sono molto brava a fare i conti con queste cose e non riesco a stimare quanto mi durerà!".

Maja Chwalinska non si aspettava questi risultati

E pensare che il suo Roland Garros era iniziato dalle qualificazioni, e ora invece in questo sorprendente torneo tutto può succedere: "Tutto quello che sta succedendo mi ha decisamente sorpresa. Se qualcuno mi avesse detto prima del torneo che avrei raggiunto gli ottavi di finale, probabilmente non ci avrei creduto. Non mi ero mai trovata in una situazione del genere, per questo è difficile dire che mi aspettassi qualcosa di simile. L'unica cosa che ho cercato di fare è stata concentrarmi su ogni partita, perché sapevo che tutte le avversarie sarebbero state molto difficili".

Non ha niente da perdere questa ragazza temprata dalle difficoltà della sua carriera, e dai tanti infortuni che le hanno impedito di poter giocare con continuità come sta facendo ora: "Gli anni successivi all'operazione sono stati un processo passo dopo passo. Il 2023 è stato davvero molto duro e ho attraversato molti momenti complicati. Dopo l'intervento è stato molto difficile recuperare le sensazioni che avevo prima con il mio corpo. C'erano giorni in cui tutto sembrava procedere a rilento e altri in cui le cose, semplicemente, non andavano come speravo. È stato un processo lungo e spesso frustrante".