Cambia la griglia di partenza al GP d’Italia di MotoGP al Mugello: Marini è stato penalizzato

Cambia la griglia di partenza al GP di MotoGP al Mugello. Penalizzazione per Luca Marini che perde tre posizioni.

Ribaltone dopo le qualifiche per la pole del GP d'Italia di MotoGP al Mugello: cambia la griglia di partenza a poco più di un'ora dalla Sprint e a 24 ore dalla gara di domenica. Il pilota della Honda, Luca Marini, è stato ritenuto colpevole di aver proceduto lentamente in traiettoria durante le qualifiche, ostacolando Franco Morbidelli nel corso della FP2. In vista della gara dunque, il pilota italiano nel Gran Premio di casa arretrerà dal 16° al 19° posto sulla griglia di partenza. E pensare che il weekend per Marini di certo non era andato meglio dato che le qualifiche erano riuscite a dargli soltanto la 16a posizione.

La penalizzazione infatti sembra essere una mazzata per lui. Ma cosa è successo nello specifico? Durante la prima sessione di qualifiche della giornata, infatti, Luca stava procedendo con alle sue spalle la Ducati di Franco Morbidelli. Una volta uscito dalla Bucine però ha deciso di rientrare ai box, rallentando in maniera quasi brusca davanti al pilota della Pertamina Enduro VR46, generando così una situazione di potenziale pericolo oltre a rovinargli il giro. Morbidelli alza un braccio con la speranza subito che qualcuno si fosse accorto di quell'irregolarità puntualmente punita poco dopo proprio per via di quella manovra.

L'episodio è finito immediatamente sotto la lente d'ingrandimento dello Stewards Panel. Marini è stato ritenuto colpevole di essere stato troppo lento in traiettoria, ostacolando il Morbidelli che oltre ad avere un danno in qualifica ha anche rischiato di finirgli addosso. Trattandosi per lui della seconda infrazione di questo tipo nel corso della stagione, la punizione è stata quindi di tre posizioni da scontare sulla griglia della gara lunga. Marini a questo punto partirà al 19° posto. Di conseguenza invece guadagneranno una posizione ciascuno le due Yamaha di Jack Miller e Fabio Quartararo, oltre alla KTM Tech3 di Maverick Vinales.

La nuova griglia di partenza al GP d'Italia al Mugello

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:43.921 Aprilia 2. Raul Fernandez 1:44.145 Aprilia 3. Jorge Martin 1:44.284 Aprilia

2ª fila 4. Marc Marquez 1:44.294 Ducati 5. Fermin Aldeguer 1:44.313 Ducati 6. Francesco Bagnaia 1:44.482 Ducati

3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:44.498 Ducati 8. Diogo Moreira 1:44.634 Honda 9. Franco Morbidelli 1:44.655 Ducati

4ª fila 10. Pedro Acosta 1:44.710 KTM 11. Enea Bastianini 1:44.863 KTM 12. Alex Rins 1:45.049 Yamaha

5ª fila 13. Ai Ogura 1:44.852 Aprilia 14. Brad Binder 1:44.908 KTM 15. Joan Mir 1:45.274 Honda

6ª fila 16. Jack Miller 1:45.288 Yamaha 17. Fabio Quartararo 1:45.498 Yamaha 18. Maverick Viñales 1:45.873 KTM

7ª fila 19. Luca Marini 1:45.279 Honda 20. Toprak Razgatlioglu 1:46.137 Yamaha 21. Michele Pirro 1:46.161 Ducati

8ª fila 22. Cal Crutchlow 1:47.092 Honda