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F1 GP Canada, oggi qualifiche e gara sprint: Russell in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Le qualifiche e la gara sprint del GP Canada di Formula 1: George Russell in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

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Circuit Gilles-Villeneuve - Montreal
Canada GP
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Lunghezza circuito

4,361 KM

numero giri

70

Distanza totale

305,270 KM
23 Maggio 2026, 7:00
A cura di Alessio Morra
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Formula 1 oggi in pista per il GP Canada 2026: Russell in pole nella gara sprint in programma alle 18:00. Alle 22:00 iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, gara sprint in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

09:00

I risultati delle prove libere 1: Kimi Antonelli strepitoso e velocissimo

Il pilota italiano, leader del Mondiale con tre vittorie su quattro in questa stagione, è stato il più veloce nettamente nell'unica sessione di libere. Antonelli ha preceduto Russell, Mercedes dominante, terzo Hamilton che ha preceduto Leclerc e Verstappen, poi le McLaren.

A cura di Alessio Morra
08:00

Le caratteriste del circuito di Canada

14 curve, 4361 km di lunghezza per questo circuito semi-cittadino costruito sull'isola di Notre Dame a Montreal. Basso carico aerodinamico in Canada e forti frenate, con molte staccate violente e improvvise accelerazione. Serve una precisione estrema, il muro dei campioni fa paura, mentre la curva 10 è quello dove si può superare. Circuito apprezzato dai tifosi per via di sorpassi e tante imprevedibilità.

A cura di Alessio Morra
07:30

La griglia di partenza della mini gara di F1: Russell in pole

1ª fila: George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes)
2ª fila: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)
3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari)
4ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull)
5ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams)
6ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Gabriel Bortoleto (Audi)
7ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas)
8ª fila: Ollie Bearman (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin)
9ª fila: Sergio Perez (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin)
10ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: Alexander Albon (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls)

A cura di Alessio Morra
07:15

Dove vedere la F1 oggi: alle 18:00 la gara sprint

La Sprint Race è uno dei due appuntamenti di questo sabato del Gran Premio del Canada. Alle ore 18 si parte con la Sprint Race, che prenderà il via alle 12 ora di Montreal. Diretta su Sky (201, 207) e in chiaro su TV8, streaming con tv8.it gratis e per abbonati con Sky Go e NOW.

A cura di Alessio Morra
07:00

Formula 1, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Canada: la diretta su Sky e in chiaro su TV8

Giornata ricca oggi per la Formula 1. Perché c'è il sabato al quadrato. Con la Sprint Race che scatterà alle ore 18 e le Qualifiche, che prenderanno il via alle ore 22. Tutto in diretta su Sky, canali 201 e 207, e su TV8, canale 8 del digitale terrestre, dunque anche in chiaro. Streaming con Sky Go e NOW, per abbonati, e con tv8.it.

A cura di Alessio Morra
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