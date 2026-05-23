F1 GP Canada, oggi qualifiche e gara sprint: Russell in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Giornata ricca oggi per la Formula 1. Perché c'è il sabato al quadrato. Con la Sprint Race che scatterà alle ore 18 e le Qualifiche, che prenderanno il via alle ore 22. Tutto in diretta su Sky, canali 201 e 207, e su TV8, canale 8 del digitale terrestre, dunque anche in chiaro. Streaming con Sky Go e NOW, per abbonati, e con tv8.it.