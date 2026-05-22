F1 GP Canada, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Si parte subito forte a Montreal dove oggi andranno in scena le prove libere e le qualifiche sprint del GP del Canada della Formula 1 2026. La giornata inizierà alle ore 18:30 con la prima e unica sessione di prove libere del weekend e proseguirà alle 22:30 con le qualifiche shootout che andranno a determinare le griglia di partenza della gara sprint di domani.

Tutto sarà trasmesso in diretta TV su Sky: FP1 e qualifiche sprint andranno in onda su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (canali 207 e 201 del decoder satellitare) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli, accompagnati dagli interventi di Vicky Piria e Davide Camicioli, e dal paddock di Mara Sangiorgio.

Analogamente, se in possesso di uno di questi abbonamenti, sarà possibile vedere in live streaming prove libere e qualifiche su Sky Go e NOW. Le qualifiche sprint del GP del Canada di oggi saranno trasmesse anche in differita, gratis in chiaro, su TV8: sul canale 8 del digitale terrestre e sul sito di TV8 l'inizio delle trasmissioni è fissato per domani (sabato2 3 maggio) alle ore 16:05.