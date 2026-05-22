F1 GP Canada, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

La Formula 1 torna in pista per le prove libere e le qualifiche sprint del GP Canada: le prove libere al via alle 18:30, dalle 22:30 le qualifiche sprint per la pole della mini-gara di domani. Ferrari in pista con Leclerc e Hamilton, Kimi Antonelli sulla Mercedes aggiornata. Diretta TV e streaming su Sky, mentre non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Le caratteristiche del circuito di Canada per il Gran Premio di oggi
Ad ospitare il weekend del Gran Premio del Canada della Formula 1 2026 che comincia oggi è, come di consueto, il circuito di Montreal intitolato al leggendario pilota canadese Gilles Villeneuve. Si tratta di un tracciato molto veloce da basso carico aerodinamico lungo 4,361 km con un layout che presenta diversi rettilinei e 14 curve totali.
Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito altamente impegnativo con ben sei delle otto frenate che richiedono un enorme sforzo all'impianto franante utilizzato però soltanto per 14 secondi al giro. Il punto più critico è in curva 13, dove le monoposto passano dai 306 km/h a 147 km/h in appena 114 metri percorsi in 1,93 secondi con i piloti che sono soggetti ad una decelerazione di 3,7 G.
Il pezzo più iconico del circuito arriva proprio alla fine del giro con il cosiddetto "Muro dei Campioni", ribattezzato così per le escursioni di Damon Hill, Jacques Villeneuve e Michael Schumacher nell'edizione del 1999. L'ultimo gran premio del Canada disputato su questa pista, quello della passata stagione, è stato vinto da George Russell su Mercedes (davanti a Verstappen e Antonelli), ma il record sul giro in gara appartiene a Valtteri Bottas che, nella corsa del 2019, con la sua Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:13.078.
F1 oggi, dove vedere in TV le prove libere e le qualifiche sprint del GP Canada
Si parte subito forte a Montreal dove oggi andranno in scena le prove libere e le qualifiche sprint del GP del Canada della Formula 1 2026. La giornata inizierà alle ore 18:30 con la prima e unica sessione di prove libere del weekend e proseguirà alle 22:30 con le qualifiche shootout che andranno a determinare le griglia di partenza della gara sprint di domani.
Tutto sarà trasmesso in diretta TV su Sky: FP1 e qualifiche sprint andranno in onda su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (canali 207 e 201 del decoder satellitare) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli, accompagnati dagli interventi di Vicky Piria e Davide Camicioli, e dal paddock di Mara Sangiorgio.
Analogamente, se in possesso di uno di questi abbonamenti, sarà possibile vedere in live streaming prove libere e qualifiche su Sky Go e NOW. Le qualifiche sprint del GP del Canada di oggi saranno trasmesse anche in differita, gratis in chiaro, su TV8: sul canale 8 del digitale terrestre e sul sito di TV8 l'inizio delle trasmissioni è fissato per domani (sabato2 3 maggio) alle ore 16:05.
Il programma del GP Canada di F1 2026
Nel GP del Canada che inizia oggi per la terza volta in stagione va in scena il format della Sprint Race della Formula 1 che modifica l'intero programma del weekend di gara. Oggi infatti ci sarà la prima e unica sessione di prove libere sulla pista di Montreal e poi le qualifiche shootout che determineranno la pole position e la griglia di partenza della Gara Sprint in programma domani. Solo dopo la Sprint Race, nella tarda serata italiana del sabato, andranno in scena le Qualifiche tradizionali che stabiliranno le posizioni per il via della Gara che assegna il bottino più corposo di punti iridati in programma domenica sera.
Formula 1, orari TV8 e Sky del GP Canada di prove libere e qualifiche sprint
Oggi comincia ufficialmente il weekend del GP del Canada sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal, quinto round del Mondiale di Formula 1 2026. Programma rivoluzionato già dal venerdì con una sola sessione di prove libere nel tardo pomeriggio italiano e le qualifiche per la Sprint Race alle ore 22:30. Le qualifiche di oggi andranno a delineare la griglia di partenza della mini-gara di domani.
Le uniche prove libere del Gran Premio del Canada iniziano oggi alle ore 18:30. Si parte quindi con le FP1, per poi passare direttamente alle qualifiche shootout nella tarda serata italiana con inizio alle ore 22:30. Nel round di Montreal infatti per la terza volta nella stagione va di scena il format della Sprint Race che prevede ora le sue qualifiche al venerdì.
Le prove libere e le qualifiche sprint del GP del Canada della Formula 1 in programma oggi si possono vedere in diretta TV e in live streaming su Sky, SkyGo e NOW a partire rispettivamente dalle 18:30 e dalle 22:30. Solo per le qualifiche sprint di scena a Montreal è prevista la messa in onda in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e sul sito tv8.it), ma in differita domani (sabato 23 maggio) alle ore 16:05.