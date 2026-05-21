Sinner e Monfils ridono a crepapelle in panchina al Gael & Friends: che show prima del Roland Garros
Le battaglie sportive del Roland Garros possono attendere. Jannik Sinner ora si può concedere risate e divertimento sul campo Philippe-Chatrier in compagnia di uno dei suoi "amici" di racchetta ovvero Gael Monfils nella serata del suo tributo. Il numero uno del mondo infatti è stato uno dei protagonisti del "Gael & Friends" ovvero il torneo-evento benefico ideato proprio dal giocatore francese per congedarsi dallo Slam parigino in quello che dovrebbe essere il suo ultimo anno da professionista.
Gael & Friends, Sinner scatenato con Monfils
Oltre a Sinner, Monfils e a sua moglie Elina Svitolina erano presenti anche altri big della racchetta come Novak Djokovic, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Ben Shelton, Naomi Osaka, Belinda Bencic, Maria Sakkari, Donna Vekic, Taylor Townsend e i due ex giocatori transalpini Tsonga e Gasquet. I giocatori suddivisi in 8 coppie si sono fronteggiati in un mini-torneo di doppio misto a metà campo. Quando non erano impegnati nel gioco, i tennisti s'intrattenevano in panchina aspettando il loro turno. E le telecamere hanno immortalato la grande sintonia tra Sinner e Monfils che si sono concessi grandissime risate.
Risate a crepapelle per il numero uno al mondo e il francese
Durante la partita tra le coppie Bencic-Shelton e Zverev-Townsend il giocatore italiano e quello transalpino si sono divertiti come matti. Hanno seguito il gioco scatenandosi prima in occasione di un colpo di Shelton e poi quando è arrivata la chiusura perentoria del tedesco. Una bella scena che fotografa al meglio il clima della serata. Nessuna voglia di prendersi sul serio, con battute e sfottò reciproci anche tra tutti i presenti. I due hanno poi coinvolto anche Diane Parry, compagna di doppio di Jannik anche lei molto divertita. Non sono mancati per Sinner i momenti simpatici anche con altri giocatori, come quelli con Djokovic come al solito a proprio agio in questa tipologia di eventi.
Monfils riesce finalmente a battere Djokovic
E proprio Nole in coppia con Sakkari è arrivato in finale nel torneo contro Monfils-Svitolina. Il francese, che ha chiamato a gran voce l'aiuto del pubblico, è riuscito per la prima volta in carriera a rompere un tabù. Dopo 20 sconfitte in altrettante partite contro Nole, ha ottenuto la prima vittoria. Una serata indimenticabile prima di un torneo da vivere al massimo.