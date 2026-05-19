La 17enne Daphnée piange dopo aver perso al Roland Garros: l’umanità e la classe di Bianca Andreescu

La 17enne francese Daphnée Mpetshi Perricard è crollata in lacrime dopo aver perso nelle qualificazioni del Roland Garros. A quel punto la sua avversaria, Bianca Andreescu, le si è avvicinata per consolarla, con grande umanità e classe.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La seconda giornata delle qualificazioni del Roland Garros a Parigi ha visto la vittoria di Bianca Andreescu, che ha battuto in due set la 17enne francese Daphnée Mpetshi Perricard, sorella del ‘bombardiere' Giovanni. Alla vigilia del match non c'era praticamente quota per il successo della tennista canadese (1,01 sulla lavagna dei bookmakers), che si è imposta 6-3/6-2 sulla giocatrice di casa, cui gli organizzatori avevano dato una wild card.

L'incontro di primo turno delle qualificazioni del torneo femminile, più combattuto di quanto dica il punteggio, si è concluso con una delusione fortissima per la Perricard, che evidentemente aveva sognato di fare il colpaccio contro una ex vincitrice di Slam come la Andreescu, che a 19 anni fece saltare il banco allo US Open. La giovane francese non ha retto all'emozione e a fine partita è crollata in lacrime sulla propria panchina a bordo campo.

A quel punto Bianca si è comportata con grande umanità e classe: prima ha chiesto al pubblico di applaudire Daphnée e poi quando ha visto la sua avversaria piegata dalla sofferenza le si è avvicinata con delicatezza, chinandosi verso di lei per consolarla. Le ha preso la mano e ha cercato di alleviare il peso del momento.

Leggi anche Quando gioca Sinner al Roland Garros: quanti giorni di recupero ha Jannik dopo la vittoria a Roma

Un atteggiamento che è stato molto apprezzato sui social, facendo guadagnare alla tennista di origini rumene tanti complimenti. "Una delle persone più belle nel circuito", è stato uno dei commenti sotto il video pubblicato dall'account ufficiale del Roland Garros. Altri post hanno sottolineato il talento della Perricard, vaticinandole un grande futuro nel tennis francese e non solo.

Bianca Andreescu – la cui carriera non ha tenuto fede alle aspettative, anche per i tanti infortuni dopo essere arrivata al numero 4 della classifica nel 2019 (oggi è 160) – va avanti nelle qualificazioni di Parigi: nel secondo turno affronterà la slovacca Viktoria Hruncakova.