Giro d’Italia LIVE, oggi la 10ª tappa da Viareggio a Massa Tudor ITT: si parte alle 13:15, il percorso è di 42 km

Il Giro d'Italia 2026 è trasmesso in diretta tv, in chiaro (gratis) e in streaming sui canali della Rai. A partire dalle 12:15 consueto collegamento con "Giro Mattina" su Rai Sport HD poi dalle 14:05 è Rai 2 a mandare in onda le fasi finali della gara partita alle 13:15 da Viareggio. La Corsa Rosa è visibile in diretta (ma in questo caso solo su abbonamento) su Eurosport 1 e 2 e HBO Maxcon. Su Discovery+ la partenza di ogni fazione dal km 0 oltre a tanti contenuti esclusivi.