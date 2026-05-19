Giro d’Italia LIVE, oggi la 10ª tappa da Viareggio a Massa Tudor ITT: si parte alle 13:15, il percorso è di 42 km

La 10ª tappa del Giro d'Italia in diretta live: oggi, martedì 19, si parte da Viareggio alle ore 13:15. Orario di arrivo alle 17:15. Dopo il giorno di riposo di ieri, la corsa riprende con la cronometro abbastanza lunga (42 km), che non presenta insidie altimetriche in virtù del tracciato pianeggiante (eccezion fatta per la lieve ondulazione di Rinchiostra/via Roma) ed è particolarmente adatta agli specialisti (con Ganna tra i favoriti). È sicuramente una delle giornate chiave per la classifica generale con Jonas Vingegaard (vincitore della 9ª tappa) che va a caccia della Maglia Rosa attualmente sulle spalle di Afonso Eulalio.
Le condizioni meteo
La 10ª tappa del Giro d'Italia 2026 si svolge in condizioni meteo favorevoli, con prevalenza di sole per gran parte della giornata. Clima primaverile e mite con picchi previsti fino a 26° nell'entroterra pianeggiante. Venti deboli, prevalentemente settentrionali, e da brezza lungo la costa, che potrebbero influenzare leggermente i ciclisti in alcuni tratti esposti sul litorale.
Gli orari di inizio e fine percorso
La partenza della 10ª tappa del Giro d'Italia 2026 è a Viareggio. La cronometro pianeggiante, e quasi del tutto rettilinea, inizia alle 13:15. La carovana di ciclista prenderà la direzione sud attraverso la pineta lungo Viale di Tigli poi effettuerà due inversioni a U: la prima a Marina di Torre del Lago, facendo a ritroso la strada dell'andata fino a Viareggio e imboccando il lungomare in direzione nord. La strada costiera porta a Marina di Massa dove i corridori svoltano verso l'interno così da giungere al secondo punto d'inversione a U a Rinchiostra. Si torna su lungomare per svoltare di nuovo verso l'interno e lanciarsi verso l'arrivo. Ultimi chilometri caratterizzati a due curve prima del traguardo a Massa (alle 17:15).
La classifica generale dopo la 9ª tappa
Il portoghese della Bahrain – Victorious, Afonso Eulalio, è l'attuale leader del Giro d'Italia 2026. Sua la Maglia Rosa, insidiata da Jonas Vingegaard, staccato di 2'24". Al terzo posto c'è l'austriaco Felix Gall.
Classifica generale (Maglia Rosa)
1. Afonso Eulalio POR (Bahrain – Victorious) in 38h49'44"
2. Jonas Vingegaard DNK (Team Visma | Lease a Bike) a 2'24"
3. Felix Gall AUT (Decathlon CMA CGM Team) a 2'59"
4. Jai Hindley AUS a 4'32"
5. Christian Scaroni ITA a 4'43"
6. Thymen Arensman NED a 5'00"
7. Mathys Rondel FRA a 5'01"
8. Ben O’Connor AUS a 5'03"
9. Giulio Pellizzari ITA a 5'15"
10. Michael Storer AUS a 5'20".
Dove vedere la 10ª tappa in tv e streaming
Il Giro d'Italia 2026 è trasmesso in diretta tv, in chiaro (gratis) e in streaming sui canali della Rai. A partire dalle 12:15 consueto collegamento con "Giro Mattina" su Rai Sport HD poi dalle 14:05 è Rai 2 a mandare in onda le fasi finali della gara partita alle 13:15 da Viareggio. La Corsa Rosa è visibile in diretta (ma in questo caso solo su abbonamento) su Eurosport 1 e 2 e HBO Maxcon. Su Discovery+ la partenza di ogni fazione dal km 0 oltre a tanti contenuti esclusivi.
La 10ª tappa del Giro d'Italia: da Viareggio a Massa
La 10ª tappa del Giro d'Italia riparte dalla Versilia e da Viareggio (ore 15.15) con traguardo a Massa (17:15 circa). Percorso di 42 km pianeggiante per la lunga cronometro che potrebbe cambiare il volto della classifica generale, a cominciare dal detentore della Maglia Rosa. Afonso Eulalio l'ha fatta propria ma i due minuti di vantaggio su Jonas Vingegaard potrebbero non bastare per difenderla. A proposito del tracciato odierno, il ciclista più atteso è sicuramente Filippo Ganna. A dargli filo da torcere troverà avversari molto validi su questo tipo di strade: Lorenzo Milesi, Magnus Sheffield e lo stesso Vingegaard (che punta a vincere la Corsa Rosa).