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Vingegaard non corre la crono in tuta aerodinamica, il regolamento è chiaro: sarà in Maglia Azzurra

Jonas Vingegaard dovrà affrontare la cronometro di oggi tra Viareggio e Massa, di 42 chilometri, non potendo indossare la tuta aerodinamica preparata dalla Visma. E’ infatti leader della classifica scalatori e dovrà avere addosso la Maglia Azzurra: “Abbiamo sottovalutato questo aspetto”
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A cura di Alessio Pediglieri
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Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) non potrà giocarsi le proprie carte nella cronometro di oggi Viareggio-Massa utilizzando il suo assetto migliore, cioè la tuta aerodinamica della squadra appositamente studiata per questa prova contro il tempo. Un piccolo handicap e un errore tattico da parte del danese e del suo Team che hanno sottovalutato l'aver conquistato la classifica generale degli scalatori, la Maglia Azzurra. Infatti per regolamento, dovrà tenerla anche durante la corsa contro il tempo, rischiando di pagare secondi pesanti: "Un piccolo errore di valutazione".

Vingegaard dovrà correre la crono con la maglia da leader degli scalatori

Il leader della classifica generale resta Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), con la Visma che ha gestito la prima settimana proprio per evitare di avere sulle spalle di Vingegaard il peso della Rosa con tutte le attenzioni del caso da dover gestire. Un problema evitato sapientemente, con il danese che si è preso al momento le due tappe montane più iconiche della prima settimana, senza strafare. Ma ha fatto un conto sbagliato per quanto riguarda la classifica scalatori, di cui è diventato leader indiscusso: la Maglia Azzurra che ha vestito nelle ultime tappe dovrà essere indossata anche nei 42 chilometri di cronometro.

L'errore della Visma: "Vingegaard ha già vinto cronometro con altre maglie"

L'obiettivo di Vingegaard era quello di evitare di indossare indumenti che non fossero quelli studiati in galleria del vento dalla Visma per ottimizzare al massimo l'impatto aerodinamico durante la cronometro, a favore della tuta preparata con tanta attenzione. Purtroppo, essendo il leader degli scalatori oggi partirà vestendo la maglia distintiva fornita dallo sponsor tecnico del Giro, con un pizzico di fastidio e di rammarico per aver sottovalutato la situazione: "Non era previsto, abbiamo leggermente sottovalutato quell'aspetto", ha detto Victor Campenaerts , anche se poi si è cercato di svicolare spostando l'attenzione a precedenti confortanti: "Jonas ha ottenuto i miei migliori risultati nelle cronometro indossando anche maglie particolari".

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