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Quando si gioca la 38ª e ultima giornata di Serie A, il calendario delle partite: 5 in contemporanea

Il calendario dell’ultima giornata di Serie A è stato reso noto. Giocheranno in contemporanea, domenica 24 maggio alle ore 20:45, le squadre che lottano per un posto in Champions e per la salvezza.
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A cura di Alessio Morra
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Inter Campione d'Italia. Napoli in Champions. Verona e Pisa in Serie B. Atalanta certa del posto in Conference League. Tutti gli altri verdetti saranno stabiliti dopo l'ultima giornata. Milan e Roma sono vicinissimi al posto in Champions, ma Como e Juve per la matematica possono ancora farcela. Lecce e Cremonese si giocano l'ultimo posto per la prossima Serie A. La Lega ha stabilito il calendario della 38ª giornata di Serie A. Come previsto le partite principali si giocano tutte domenica 24 maggio, alle ore 20:45.

Il regolamento per le ultime partite della Serie A

Il regolamento impone che nelle ultime due giornate le squadre che siano in lotta per lo stesso obiettivo debbano giocare in contemporanea. Lo sanno bene gli appassionati. La regola è semplice. Giocano in contemporanea le squadre in lizza per il posto in Champions, quindi Milan, Roma, Juventus e Como. Ma anche Lecce e Cremonese, che duellano per l'ultimo posto utile. Le due lotte potevano essere collocate in orari differenti, ma non sarà così. I verdetti si assegneranno nello stesso momento, perché c'è Cremonese-Como.

In contemporanea la lotta per la Champions e quella salvezza

Il calendario è stato stabilito in contemporanea, domenica 24 maggio alle ore 20:45: Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma.

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Napoli-Udinese, che formalmente non ha nulla in ballo, Napoli in Champions sicuro, Udinese senza obiettivi, si giocherà sempre di domenica ma alle ore 18 del 24 maggio. Le altre quattro partite in programma invece si potevano giocare in qualunque slot orario, non essendo impegnate squadre con obiettivi di classifica. Queste quattro partite sono state collocate in orari differenti tra venerdì, sabato, quando giocheranno i campioni d'Italia dell'Inter, e domenica.

Il Milan vincendo a Marassi si è avvicinato sensibilmente al posto in Champions.
Il Milan vincendo a Marassi si è avvicinato sensibilmente al posto in Champions.

Le date dell'ultima giornata di Serie A

Quindi si parte venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta. Poi al sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domenica l'antipasto sarà Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. In serata la chiusura, alle ore 20:45, con Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma.

Il calendario della 38ª giornata della Serie A 2025–2026.
Il calendario della 38ª giornata della Serie A 2025–2026.

Queste le partite in calendario per la 38ª giornata

Venerdì 22 maggio: Fiorentina-Atalanta, ore 20:45
Sabato 23 maggio: Bologna-Inter, ore 18
Sabato 23 maggio: Lazio-Pisa, ore 20:45
Domenica 24 maggio: Parma-Sassuolo, ore 15
Domenica 24 maggio: Napoli-Udinese, ore 18
Domenica 24 maggio: Cremonese-Como, ore 20:45
Domenica 24 maggio: Lecce-Genoa, ore 20:45
Domenica 24 maggio: Milan-Cagliari, ore 20:45
Domenica 24 maggio: Torino-Juventus, ore 20:45
Domenica 24 maggio: Verona-Roma, ore 20:45

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