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Serie A oggi in TV, dove vedere le partite della 37ª giornata su Sky e DAZN: orari e canali

Le partite di oggi della 37ª giornata di Serie A, divisa in quattro slot per assicurare la giusta contemporaneità: gli orari e dove vederle in diretta tv, chiaro e in streaming.
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A cura di Maurizio De Santis
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La 37ª giornata di Serie A si gioca oggi ed è divisa in ben 4 slot orari, così da rispettare la giusta contemporaneità, calibrata in base alle esigenze di ordine pubblico, di classifica delle squadre e delle dirette TV di DAZN (e DAZN 1), Sky Sport e NOW. Alle 12 si disputano le 5 partite che mettono in palio punti importanti per il piazzamento Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio (il tecnico dei biancocelesti aveva protestato duramente per un epilogo del genere). Alle 15 da San Siro vestito a festa per lo Scudetto va in onda Inter-Verona, che sarà sotto i riflettori anche per i festeggiamenti del popolo nerazzurro per le vie di Milano secondo un calendario già stabilito. Alle 18 c'è Atalanta-Bologna, un risultato che cambia poco ai fini della classifica: a prescindere da come finirà, infatti, la ‘dea' è in Conference League alla luce della sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia. Alle 20.45 si giocano le 3 gare che riguardano la lotta salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.

Il derby della Capitale era divenuto oggetto della diatriba tra il Prefetto, che aveva spinto per dirottarlo a lunedì 18 maggio alle 20.45 così da scongiurare la sovrapposizione di eventi nella zona del Foro Italico, complice la finale degli Internazionali d'Italia di tennis. La data e l'ora del turno di campionato sono rimasti in bilico fino a giovedì sera, quando Lega e Prefetto hanno (finalmente) trovato l'accordo sulla programmazione dopo il ricorso presentato al TAR e il rinvio dei giudici amministrativi all'Avvocatura di Stato. L'intesa è stata trovata sul fischio d'inizio alle 12, mezz'ora prima del consueto match domenica all'ora di pranzo. Il motivo? È stata una soluzione estrema, risicata, per agevolare la gestione dei flussi di pubblico in uscita dall'Olimpico, dopo Roma-Lazio, e quello diretto verso il Centrale del Foro Italico per la finale degli Internazionali (ore 17).

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Le partite di oggi, 37ª giornata di Serie A: orari e dove vederle

Ecco il palinsesto definitivo delle partite di oggi, 37ª giornata di Serie A, così come stabilito nella riunione straordinaria tra Lega Serie A e Prefetto. Di seguito il programma con indicazione degli orari e delle emittenti che trasmettono gli incontri:

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  • ore 12 Como-Parma (DAZN, Sky Sport, NOW)
    ore 12 Genoa-Milan (DAZN)
    ore 12 Juventus-Fiorentina (DAZN, Sky Sport, NOW)
    ore 12 Roma-Lazio (DAZN)
    ore 12 Pisa-Napoli (DAZN)
  • ore 15 Inter-Verona (DAZN)
  • ore 18 Atalanta-Bologna (DAZN)
  • ore 20.45 Cagliari-Torino (DAZN)
    ore 20.45 Sassuolo-Lecce (DAZN, Sky Sport, NOW)
    ore 20.45 Udinese-Cremonese (DAZN)

Tutte le gare sono trasmesse in diretta tv e in chiaro per abbonati su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio). Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Sassuolo-Lecce vanno in onda anche su Sky Sport e su NOW.

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