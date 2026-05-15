Quando si gioca la finale degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, data e orario dell’incontro

In questo momento il sogno è quello della finale tutta italiana agli Internazionali d'Italia. Evento mai accaduto nel torneo maschile. Jannik Sinner è favoritissimo con Daniil Medvedev, nella partita che si giocherà in serata. Prima toccherà a Luciano Darderi contro Casper Ruud. L'incontro che varrà il titolo si terrà domenica 17 maggio e prenderà il via alle ore 17.

Data e orario della finale degli Internazionali di Roma 2026

La finale del torneo femminile, che vedrà protagoniste Coco Gauff e la due volte vincitrice Elina Svitolina, si giocherà sabato. Domenica 17 maggio invece è il giorno della finale del torneo maschile, che assegnerà l'83ª edizione degli Internazionali. Sinner può diventare il primo a trionfare dopo Adriana Panatta, che vinse a Roma nel 1976.

Dove vedere la finale degli Internazionali d'Italia in TV e streaming: anche in chiaro

Il torneo maschile è trasmesso integralmente da Sky, che coprirà ovviamente anche la finale del torneo maschile. In onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), con lo streaming per abbonati con Sky Go. Sarà streaming pure per gli abbonati di NOW. La finale di Roma 2026 sarà visibile anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, streaming gratis con tv8.it. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

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Chi giocherà la finale del 1000 di Roma

La finale degli Internazionali d'Italia si giocherà domenica prossima. In campo ci saranno i vincenti delle due semifinali. La prima vedrà protagonisti Luciano Darderi, numero 20 ATP, e Casper Ruud, giocatore norvegese ex numero 2. L'altra, che partirà non prima delle ore 19, avrà come protagonisti Jannik Sinner e Daniil Medvedev, l'unico dei quattro ancora in corsa ad aver vinto il titolo al Foro Italico in passato, ci è riuscito tre anni fa.