Finale Coppa Italia 2025-2026, quando si gioca e quando escono i biglietti: le modalità di vendita

Quando escono e quanto costano i biglietti per la finale di Coppa Italia 2025/2026. Tutte le info su data, orario e fasi di vendita per l’ultimo atto all’Olimpico.

La finale di Coppa Italia tra Inter/Como e una tra Lazio e Atalanta si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Appuntamento in gara unica il 13 maggio, alle ore 21 proprio come accaduto nelle ultime stagioni. Conto alla rovescia per l'uscita dei biglietti in programma tra fine aprile e inizio maggio, con costi tutti da appurare ma che non dovrebbero essere molto differenti da quelli della scorsa annata.

Quando si gioca la finale di Coppa Italia 2025/2026

Già nota la data e la sede della finale della Coppa Italia 2025/2026. L'ultimo atto della competizione si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, in gara unica. Appuntamento a mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 21.00. A contendersi la Coppa Italia saranno le squadre vincitrici delle due semifinali di ritorno, ovvero una tra Inter e Como, e una tra Atalanta e Lazio con questo confronto in programma il 22 aprile.

Quando escono i biglietti per la finale di Coppa Italia

La Lega Serie A non ha ancora ufficializzato le date esatte per l'apertura della vendita dei biglietti per la finale della Coppa Italia 2025/2026. Considerando che la partita si gioca il 13 maggio e tenendo conto di quanto accaduto negli anni passati, si può pensare che le fasi di vendita dei ticket per il match possano iniziare tra la fine del mese di aprile quando tra l'altro saranno note le finaliste e i primi giorni di maggio.

Nessun dubbio invece sulle modalità di vendita dei biglietti, che sarà appunto in momenti distinti. In una prima fase ci sarà la prelazione per gli abbonati e i soci delle società che si contenderanno il titolo. Dopo pochi giorni via alla vendita libera per i posti rimanenti. Per comprare i biglietti basterà sfruttare la piattaforma ufficiale della Lega Serie A, il servizio di ticketing annesso, oppure i portali dei club.

Quanto costeranno i biglietti della finale di Coppa Italia

Ovviamente i costi dei biglietti non sono ancora noti, ma ci si può basare sulle cifre della scorsa stagione difficile pensare a costi molto differenti. Per l'edizione scorsa della finale di Coppa Italia si andava da un minimo di 40 euro per le curve, ad un massimo di 220 euro per la tribuna Monte Mario. In mezzo varie tipologie di tagliandi.