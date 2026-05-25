Supercoppa Italiana 2026: quali squadre partecipano, quando e dove si gioca la finale
Campionato di Serie A chiuso. Verdetti ufficiali. Si guarda, rapidamente, già al futuro con la Supercoppa Italiana che ancora una volta non sarà il primo evento della nuova stagione, quella 2026-2027. Si sa, però, chi la giocherà. Saranno in campo, forse in Italia, l'Inter vincitrice dello Scudetto e pure della Coppa Italia, e che va per il ‘triplete' italiano, e la Lazio, in quanto finalista perdente della Coppa. Sarà così, anche se le discussioni sul regolamento, da anni, per la verità, ci sono e con un regolamento differente sarebbe il Napoli, secondo classificato, a giocarsi il trofeo.
Inter-Lazio la finale della Supercoppa Italiana 2026
La Supercoppa Italiana nelle ultime annate si è giocata con la formula della Final Four: le prime due del campionato e le finaliste di Coppa Italia avevano diritto a giocare, nel caso tra le finaliste ci fossero anche una o entrambe le prime della Serie A si andava a scalare. Nella prossima stagione ci sarà un ritorno al passato. Finale secca, forse in Italia. Certamente non in Arabia Saudita. A giocare come detto saranno l'Inter, che ne ha ampiamente diritto, e la Lazio, finalista della Coppa Italia (nona in campionato). La regola è chiara, è così da sempre. Le discussioni, come detto, però, non mancano.
La regola della Premier League avrebbe premiato il Napoli
In Inghilterra in caso di double – cioè vittoria di Premier League ed FA Cup – della stessa squadra a contendere il titolo è la seconda del campionato. Qualcosa di molto più meritocratico, considerate le 38 partite giocate rispetto a quelle (comunque poche) della coppa. Fosse stato così anche in Italia la finale della Supercoppa sarebbe stata Inter-Napoli. Ma, per ora, o forse per sempre, non si cambia.
"La finale si terrà il 22 o 23 dicembre"
Il presidente della Lega Simonelli ha anticipato anche la data di Inter-Lazio dicendo: "La Supercoppa italiana si giocherà il 22 o 23 dicembre, lo decideremo credo oggi in un consiglio di Lega. Non abbiamo la finestra in Arabia per i Giochi asiatici né ci sono ipotesi in quell'area per motivi legati alle guerre". Dunque nelle prossime ore si scoprirà anche dove si terrà l'incontro.