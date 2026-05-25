Supercoppa Italiana 2026: quali squadre partecipano, quando e dove si gioca la finale

La Supercoppa Italiana 2026 verrà disputata da Inter e Lazio. L’incontro si terrà nel mese dicembre in gara secca. Da definire invece ancora la sede.

Campionato di Serie A chiuso. Verdetti ufficiali. Si guarda, rapidamente, già al futuro con la Supercoppa Italiana che ancora una volta non sarà il primo evento della nuova stagione, quella 2026-2027. Si sa, però, chi la giocherà. Saranno in campo, forse in Italia, l'Inter vincitrice dello Scudetto e pure della Coppa Italia, e che va per il ‘triplete' italiano, e la Lazio, in quanto finalista perdente della Coppa. Sarà così, anche se le discussioni sul regolamento, da anni, per la verità, ci sono e con un regolamento differente sarebbe il Napoli, secondo classificato, a giocarsi il trofeo.

Inter-Lazio la finale della Supercoppa Italiana 2026

La Supercoppa Italiana nelle ultime annate si è giocata con la formula della Final Four: le prime due del campionato e le finaliste di Coppa Italia avevano diritto a giocare, nel caso tra le finaliste ci fossero anche una o entrambe le prime della Serie A si andava a scalare. Nella prossima stagione ci sarà un ritorno al passato. Finale secca, forse in Italia. Certamente non in Arabia Saudita. A giocare come detto saranno l'Inter, che ne ha ampiamente diritto, e la Lazio, finalista della Coppa Italia (nona in campionato). La regola è chiara, è così da sempre. Le discussioni, come detto, però, non mancano.

Lautaro Martinez con il trofeo della Coppa Italia sotto la curva dell’Inter.

La regola della Premier League avrebbe premiato il Napoli

In Inghilterra in caso di double – cioè vittoria di Premier League ed FA Cup – della stessa squadra a contendere il titolo è la seconda del campionato. Qualcosa di molto più meritocratico, considerate le 38 partite giocate rispetto a quelle (comunque poche) della coppa. Fosse stato così anche in Italia la finale della Supercoppa sarebbe stata Inter-Napoli. Ma, per ora, o forse per sempre, non si cambia.

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"La finale si terrà il 22 o 23 dicembre"

Il presidente della Lega Simonelli ha anticipato anche la data di Inter-Lazio dicendo: "La Supercoppa italiana si giocherà il 22 o 23 dicembre, lo decideremo credo oggi in un consiglio di Lega. Non abbiamo la finestra in Arabia per i Giochi asiatici né ci sono ipotesi in quell'area per motivi legati alle guerre". Dunque nelle prossime ore si scoprirà anche dove si terrà l'incontro.