I convocati della Francia per i Mondiali 2026: gli esclusi di Deschamps formano una squadra fortissima

Didier Deschamps ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Mondiali 2026 della Francia. La sua squadra è fortissima, ma l’elenco degli esclusi è impressionante. I calciatori esclusi potrebbero formare un’altra nazionale competitiva.

Didier Deschamps in diretta TV ha annunciato le attesissime convocazioni per i Mondiali 2026 della Francia. Attese perché les Bleus sono tra i favoriti ed hanno una quantità di calciatori impressionante. Dunque qualche big in ogni caso sarebbe stato escluso. L'elenco dei 26 che voleranno in Canada, Messico e Stati Uniti è di livello altissimo, ma anche i nomi degli esclusi sono davvero eccezionali, una sfilza di calciatori che nella maggior parte delle nazionali troverebbe posto.

I convocati della Francia per i Mondiali 2026

L'elenco dei convocati della Francia è da far paura. Una sfilza di campioni, in ogni reparto. Il PSG campione d'Europa ne ha cinque. Mbappé è ovviamente la stella. Il dato clamoroso è uno: tredici dei ventisei convocati, cioè la metà, disputeranno il primo Mondiale, ciò significa che c'è un ricambio notevolissimo.

Portieri: Maignan (Milan), Risser (Lens), Samba (Rennes)

Difensori: Digne (Aston Villa), Gusto (Chelsea) Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcellona), Lacroix (Crystal Palace), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Rabiot (Milan), Tchouaméni (Real Madrid), Zaïre-Emery (PSG)

Attaccanti: Akliouche (Monaco), Barcola (PSG), Cherki (Manchester City), Dembélé (PSG), Doué (PSG), Mateta (Crystal Palace), Mbappé (Real Madrid), Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter).

L’elenco dei convocati della Francia per i Mondiali 2026.

Gli esclusi della Francia: da Thuram a Kalulu

Rispetto alle ultime quattro edizioni non c'è Griezmann, ma nemmeno Giroud e Lloris che avevano abbandonato la nazionale. Quindi nessuna sorpresa. Sono stati esclusi, però, soprattutto Camavinga, centrocampista del Real Madrid che pareva certo della convocazione. Escluso pure lo juventino Khephren Thuram, che non disputerà il Mondiale con il fratello Marcus. Fuori anche l'altro calciatore della Juventus Kalulu.

Fuori anche Chevalier e Kolo Muani

Escluso anche il portiere Lucas Chevalier, che la scorsa estate era passato al PSG per prendere il posto di Donnarumma e che ora ha perso tutto, compreso il posto da titolare. Fuori anche l'altro portiere Areola, i difensori Pavard, Todibo, Clauss, Disasi e Fofana. Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana, Guendouzi e Tolisso. Tra gli attaccanti, oltre allo sfortunatissimo Ekitike, manca all'appello soprattutto Kolo Muani, l'uomo che si divorò il gol vittoria nella finale del 2022, che paga un'annata horror con il Tottenham. Fuori pure Thauvin, autore di una stagione super con il Lens, Tel, e le sorprese di quest'annata Kroupi del Bournemouth e Lepaul del Rennes, nel mirino di mezza Europa.