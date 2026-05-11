Ancelotti sceglie il Brasile per i Mondiali 2026: Neymar e 3 ‘italiani’ nella lista dei 55 pre-convocati
Dai media brasiliani arrivano le prime anticipazioni sulla lunga lista di pre-selezionati che Carlo Ancelotti starebbe valutando in vista del Coppa del Mondo 2026, che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Si tratterebbe di una rosa allargata di 55 nomi, ancora non ufficializzata, ma già circolata con insistenza in patria attraverso testate come UOL Esporte. Tra i profili spicca anche quello di Neymar, segno della volontà del commissario tecnico di tenere aperte tutte le opzioni in vista della rassegna mondiale.
All’interno della lista trovano spazio anche tre giocatori legati alla Serie A, a conferma dell’attenzione del tecnico verso il campionato italiano. Si tratta di Wesley, oggi alla Roma, di Carlos Augusto, in forza all’Inter, e del difensore Bremer della Juventus.
L'elenco dei 55 nomi della Seleçao per i Mondiali 2026
ELENCO DEI 55: I PORTIERI
Alisson (Liverpool)
Ederson (Fenerbahce)
Bento (Al-Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)
John (Nottingham Forest)
Carlos Miguel (Palmeiras)
ELENCO DEI 55: I DIFENSORI
Marquinhos (PSG)
Thiago Silva (Porto)
Gabriel (Arsenal)
Bremer (Juventus)
Leo Pereira (Flamengo)
Ibanez (Al-Ahli)
Alexsandro (Lille)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Beraldo (PSG)
Vitor Reis (Girona)
Murillo (Nottingham Forest)
ELENCO DEI 55: ESTERNI DESTRI
Wesley (Roma)
Danilo (Flamengo)
Paulo Henrique (Vasco da Gama)
Vitinho (Botafogo)
ELENCO DEI 55: ESTERNI SINISTRI
Alex Sandro (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit San Pietroburgo)
Luciano Juba (Bahia)
Caio Henrique (Monaco)
Kaiki (Cruzeiro)
Carlos Augusto (Inter)
ELENCO DEI 55: CENTROCAMPISTI
Casemiro (Manchester United)
Bruno Guimaraes (Newcastle)
Fabinho (Al-Ittihad)
Andrey Santos (Chelsea)
Danilo (Botafogo)
Paquetà (Flamengo)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Joao Gomes (Wolverhampton)
Andreas Pereira (Palmeiras)
Joelinton (Newcastle)
Gerson (Cruzeiro)
Matheus Pereira (Cruzeiro)
ELENCO DEI 55: ATTACCANTI
Vinicius Jr (Real Madrid)
Raphinha (Barcellona)
Cunha (Manchester United)
Luiz Henrique (Zenit)
Martinelli (Arsenal)
Joao Pedro (Chelsea)
Estevao (Chelsea)
Neymar Jr. (Santos)
Endrick (Lione)
Rayan (Bournemouth)
Antony (Betis Siviglia)
Igor Thiago (Brentford)
Pedro (Flamengo)
Richarlison (Tottenham)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Kaio Jorge (Cruzeiro)