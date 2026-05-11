Ancelotti sceglie il Brasile per i Mondiali 2026: Neymar e 3 ‘italiani’ nella lista dei 55 pre-convocati

Carlo Ancelotti ha una prima lista allargata per il Coppa del Mondo 2026. Tra i convocati anche Neymar e tre giocatori provenienti dalla Serie A: sono Bremer, Wesley e Carlos Augusto.