Il Presidente del Brasile Lula: “Ancelotti mi ha chiesto se deve portare Neymar ai Mondiali”

Il Presidente Lula ha rivelato il confronto che ha avuto con Ancelotti sulla possibile convocazione di Neymar ai Mondiali: “Ha le qualità ma deve comportarsi da professionista”

La possibile convocazione di Neymar ai Mondiali sta diventando una questione di stato per il Brasile e sul tema di discussione è intervenuto anche il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Il Capo di Stato ha raccontato di aver avuto una conversazione con Carlo Ancelotti pochi giorni fa in cui si parlava dell'attaccante brasiliano che non è ancora sicuro di avere un posto in squadra a meno di due mesi dalla competizione.

In un'intervista al media locale TV 247 Lula ha svelato questo piccolo retroscena: il commissario tecnico della nazionale verdoro gli ha chiesto consiglio per sciogliere il nodo legato a Neymar, una conversazione amichevole per sondare il terreno e chiarirsi anche le idee. Le porte per l'attaccante non sono ancora chiuse, ma c'è molta concorrenza all'interno della squadra che punta a vincere i Mondiali dopo due edizioni deludenti.

Ancelotti chiede consiglio a Lula su Neymar

Il tono della conversazione è stato piuttosto scherzoso e lo stesso Lula ride mentre racconta della chiacchierata che ha avuto con Ancelotti sui prossimi Mondiali. A maggio il CT diramerà la lista ufficiale dei 26 convocati per la competizione e l'unico dubbio è sulla presenza di Neymar: fin qui sembrava destinato a una dolorosa esclusione, ma i discorsi sono ancora aperti e tutto potrebbe accadere nelle prossime settimane. Il tecnico italiano ha chiesto consiglio anche al Presidente del Brasile per capire cosa fare. Lo ha raccontato lo stesso Capo di Stato in un'intervista in cui è apparso molto divertito.

Ha rivelato che Ancelotti è andato da lui con una domanda precisa: "Ho avuto modo di parlare con Ancelotti, e lui mi ha chiesto: ‘Pensi che Neymar debba essere convocato?' E io ho risposto: ‘Guarda Ancelotti, se è fisicamente pronto, ha le capacità calcistiche' Dobbiamo capire se lui lo desidera. Se lo desidera, deve comportarsi da professionista". Lula ha anche consigliato a Neymar di prendere esempio da alcuni dei più grandi per rilanciarsi in nazionale: "Può prendere come esempio Cristiano Ronaldo, può prendere come esempio Messi, e andrà in nazionale perché è ancora giovane. Ma non può volerlo fare per via del suo nome, deve volerlo fare per le sue capacità calcistiche". Il dubbio verrà sciolto solo a maggio e queste sono le ultime partite in cui O'Ney potrebbe fare la differenza per decidere la sua sorte.