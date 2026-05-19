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Ancelotti aveva due liste di convocati del Brasile prima dell’annuncio: in una Neymar non c’era

Ancelotti aveva preparato una seconda lista di convocati del Brasile con Joao Pedro al posto di Neymar: era preoccupato dall’ultimo infortunio subito dalla stella del Santos.
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A cura di Ada Cotugno
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Il Brasile ha finalmente la sua squadra per i Mondiali: Carlo Ancelotti ha svelato la lista dei convocati della nazionale, una delle più attese soprattutto per i dubbi che riguardavano la presenza di Neymar che alla fine è stato chiamato ed è stato accolto da un boato pauroso dei tifosi . Non aspettavano altro e sono stati accontentati, ma non era affatto scontato che l'attaccante facesse parte dei convocati per la prossima Coppa del Mondo, un obiettivo che non ha mai nascosto.

Secondo quanto riportato da UOL il commissario tecnico aveva preparato due liste, una con Neymar e una dove al suo posto c'era Joao Pedro, uno dei grandi esclusi. Ha avuto dubbi fino a pochi momenti prima dell'annuncio ufficiale a causa dell'infortunio della stella del Santos che ha preoccupato tutto lo staff fino alle ore 17:00, quando poi è arrivata la decisione definitiva con l'esclusione dell'attaccante del Chelsea.

L'indecisione di Ancelotti per l'infortunio di Neymar

Fino all'ultimo secondo nessuno sapeva se O'Ney avrebbe partecipato ai Mondiali oppure no. È stato il tormentone degli ultimi mesi: Ancelotti non ha mai chiuso la porta per la sua convocazione ma in tanti immaginavano che avrebbe visto il torneo da casa, scavalcato da altri giocatori. Il CT ci ha pensato molto seriamente e alla fine lo ha chiamato, ma ha rischiato seriamente di restare fuori perché in realtà esistevano due liste dei convocati del Brasile e Neymar era presente soltanto in una.

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Il brasiliano ha subito un infortunio al polpaccio destro contro il Coritiba e lo staff medico era preoccupato dalle sue condizioni fisiche, anche se per il Santos si trattava solo di una contusione. Per questo Ancelotti ha deciso di tutelarsi stilando una lista alternativa, in cui c'era il nome di Joao Pedro in attacco: è stato uno dei migliori del Chelsea in questa stagione ed era stato individuato come alternativa nel caso che il problema fisico fosse più grave del previsto. I media brasiliani raccontano che il CT è rimasto con il dubbio fino alle 17:00, poco prima di salire sul palco per l'annuncio ufficiale, ma ha ricevuto rassicurazioni e alla fine ha scelto Neymar.

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