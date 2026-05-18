Ancelotti annuncia Neymar convocato ai Mondiali col Brasile: un boato lo interrompe

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Nella lista dei 26 convocati del Brasile per i Mondali c'è anche Neymar. Era il più atteso dopo la scrematura dei 55 preselezionati. E quando Carlo Ancelotti lo annuncia in diretta viene interrotto da un boato che echeggia nel Teatro del Domani di Rio De Janeiro. Il commissario tecnico italiano (che ha rinnovato fino al 2030) deve attendere qualche minuto prima di continuare a leggere i nomi degli altri calciatori tra cui figurano anche Bremer della Juventus e Wesley della Roma. Gliene restano due o tre ma il frastuono dei tifosi lo costringe a fermarsi per qualche attimo. "Non è una lista perfetta, però devo dire che il Mondiale non lo vince il gruppo perfetto – le prime parole di Ancelotti – ma la squadra più resiliente che prova a vincere. Non ho paura a dire che possiamo vincere il torneo, l'aspettativa è molto alta ma questo ci dà solo tante motivazioni".

Perché ha selezionato il 34enne calciatore del Santos? La risposta di Ancelotti è stata semplice, diretta: "Abbiamo passato l'intero anno ad analizzare Neymar. Abbiamo realizzato che in questo ultimo periodo ha avuto continuità ed era in buona condizione fisica". O Ney, del resto, si era preparato proprio per questo: alla fine del'anno scorso dopo la salvezza nel Brasileirao, si è sottoposto a un intervento chirurgico artroscopico al ginocchio sinistro. E, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile ha approfittato della pausa per le nazionali per sottoporsi a un trattamento rigenerativo per rafforzare la muscolatura e migliorare la sua condizione fisica.

La lista dei 26 convocati del Brasile per i Mondiali

Il Brasile è inserito nel Gruppo C del Mondiali. Il debutto avverrà il 13 giugno contro il Marocco nel New Jersey. Successivamente, affronterà Haiti il ​​19 giugno a Philadelphia . La squadra chiuderà la fase a gironi contro la Scozia il 24 giugno a Miami. Di seguito la lista dei 26 convocati.

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio).

Difensori: Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

Centrocampisti: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo).

Attaccanti: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcellona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lione/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos).