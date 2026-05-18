Thuram provoca il Milan con uno striscione nella festa Scudetto dell’Inter: cosa rischia adesso

Marcus Thuram protagonista assoluto della parata Scudetto dell’Inter con due striscioni provocatori rivolti ai rivali del Milan. L’attaccante nerazzurro ha rilanciato la storica rivalità tra le due tifoserie, richiamando vecchi sfottò di Ambrosini e Maignan durante le celebrazioni rossonere.

La festa Scudetto dell’Inter per le strade di Milano si è trasformata in un bagno di folla nerazzurro, con migliaia di tifosi ad accompagnare il bus scoperto della squadra allenata da Cristian Chivu. Tra cori, bandiere e celebrazioni, uno dei protagonisti assoluti è stato Marcus Thuram, autore di alcuni gesti destinati a far discutere.

Durante la parata, l’attaccante francese ha mostrato ai tifosi due striscioni provocatori rivolti al Milan. Nel primo compariva un topo su sfondo rossonero, mentre nel secondo era presente una frase ironica e volgare sui derby vinti dai rossoneri. Episodi che hanno immediatamente acceso il dibattito tra le due tifoserie.

Festa Scudetto Inter, striscioni anti-Milan sul bus scoperto

Lo striscione sui derby esibito da Thuram si inserisce nella lunga tradizione di sfottò tra Inter e Milan. Il riferimento più diretto è ai festeggiamenti del Milan per la Champions League 2007, quando Massimo Ambrosini mostrò uno striscione provocatorio contro i nerazzurri che avevano vinto il tricolore.

Anni dopo, durante la festa per lo Scudetto rossonero del 2022, anche Mike Maignan partecipò agli sfottò verso i rivali cittadini. Thuram ha così rilanciato la sfida simbolica tra le due sponde di Milano, replicando idealmente ai precedenti episodi.

Lo striscione con il ‘ratto', invece, si inserisce in un linguaggio social che ogni tifoseria attribuisce all'altra in maniera dispregiativa.

La celebrazione in campo di Thuram per omaggiare Eto'o

Ma l’attaccante francese non si è fermato lì. Già durante la premiazione a San Siro aveva attirato l’attenzione esultando con due buste tra le mani, omaggio a Samuel Eto'o e alla celebre celebrazione del Triplete del 2010. Un gesto storico spiegato anni fa da Marco Materazzi come riferimento alle “buste di gol” che l'attaccante del Camerun era solito portare nelle finali.

Tra festa, provocazioni e richiami al passato, i festeggiamenti dell’Inter hanno così riacceso ancora una volta la rivalità infinita con il Milan.

Lo striscione sul bus scoperto del Milan dopo lo Scudetto nel 2022.

Cosa rischia Marcus Thuram per gli striscioni anti-Milan

Così come accaduto per Dumfries due anni fa e per Maignan nel 2022, la Procura FIGC indagherà sulla festa nerazzurra e l'esito finale potrebbe portare ad una multa dopo il patteggiamento. Da capire se verrà sanzionata anche la società.