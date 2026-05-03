Inter-Parma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Scudetto in palio, squadre in campo alle ore 20:45

La sfida di Serie A tra Inter e Parma sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.