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Inter-Parma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Scudetto in palio, squadre in campo alle ore 20:45

La diretta live di Inter-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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3 Maggio 2026 18:00
Ultimo agg. 18:16
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La diretta live della partita Inter-Parma per la 35ª giornata di Serie A, la partita che può assegnare lo Scudetto. Ai nerazzurri basta anche un pareggio per festeggiare il titolo di campioni d'Italia. Chivu non avrà ancora Lautaro dal 1′: in attacco Thuram e Esposito. Cuesta si affida a Strefezza e Pellegrino per provare il colpaccio a San Siro. Diretta TV e in streaming su DAZN.

18:15

Come arriva l'Inter alla partita di oggi

Il piccolo rallentamento fatto registrare dall’Inter nell’ultima giornata di campionato, con il 2-2 maturato a Torino, non complica la corsa allo Scudetto e agli uomini di Chivu mancano solo 3 punti per la festa tricolore.

A cura di Vito Lamorte
18:00

Dove vedere Inter-Parma di Serie A in TV e streaming

La sfida di Serie A tra Inter e Parma sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.

A cura di Vito Lamorte
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