Spagna-Argentina LIVE, finale dei Mondiali 2026 in diretta tv su Rai 1 e DAZN: Yamal e Messi titolari, le formazioni ufficiali

Oggi si gioca la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. La Roja di de la Fuente e la squadra Albiceleste di Scaloni si sfidano domenica 19 luglio alle ore 21:00 italiane al Met Life Stadium di New York. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming su DAZN. Attesa per lo storico halftime show e la premiazione di Trump. Arbitra lo sloveno Vincic. L'Inghilterra ha battuto 6-4 la Francia nella finale del 3° e 4° posto. Formazioni ufficiali. La Spagna conferma l'undici che ha battuto l'Argentina. C'è Yamal. Nell'Argentina è titolare Nico Gonzalez, Lautaro Martinez in panchina.

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