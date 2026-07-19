Spagna-Argentina LIVE, finale dei Mondiali 2026 in diretta tv su Rai 1 e DAZN: Yamal e Messi titolari, le formazioni ufficiali

Oggi si gioca la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. La Roja di de la Fuente e la squadra Albiceleste di Scaloni si sfidano domenica 19 luglio alle ore 21:00 italiane al Met Life Stadium di New York. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming su DAZN. Attesa per lo storico halftime show e la premiazione di Trump. Arbitra lo sloveno Vincic. L'Inghilterra ha battuto 6-4 la Francia nella finale del 3° e 4° posto. Formazioni ufficiali. La Spagna conferma l'undici che ha battuto l'Argentina. C'è Yamal. Nell'Argentina è titolare Nico Gonzalez, Lautaro Martinez in panchina.
L'albo d'oro dei Mondiali 2026: Argentina per il poker, Spagna per il bis
Il Brasile con 5 successi resta al comando dell‘albo d'oro, a 4 ci sono Italia e Germania, che possono essere raggiunte dall'Argentina che per ora è a 3. Due le vittorie dell'Uruguay e della Francia. Un successo per Inghilterra e Spagna, che può fare il bis.
Problemi organizzativi: molti tifosi ancora in fila fuori dallo stadio di NY per Spagna-Argentina
Problemi organizzativi notevolissimi a New York, dove a meno di un'ora dalla finale c'è una fila gigantesca per entrare al MetLife Stadium. Molti tifosi, che hanno pagato un lauto biglietto, sono ancora in fila per entrare. Si sono persi la prima parte della cerimonia d'apertura e forse riusciranno a entrare sugli spalti per il calcio d'inizio. I controlli di sicurezza per la presenza di Donald Trump hanno portato a un rallentamento dell'ingresso nello stadio da parte di chi ha acquistato il biglietto per Spagna-Argentina.
I precedenti tra Spagna e Argentina
Spagna e Argentina tornano ad affrontarsi dopo 8 anni. L’ultimo confronto risale al 2018, quando le Furie rosse s’imposero con il risultato di 6-1. Era solo un amichevole questa come la maggior parte dei confronti. In 14 faccia a faccia, 6 vittorie a testa e due pareggi. Solo uno il match disputato ai Mondiali nel 1966 quando ad imporsi fu l’Albiceleste con il risultato di 2-1. Ora la sfida più importante per giocarsi in una notte il titolo mondiale che sarebbe il secondo per la Spagna e il quarto per l’Argentina.
Post Malone e Swae Lee chiudono la prima parte della cerimonia di chiusura della finale
Post Malone e Swae Lee entrano sul terreno di gioco e intrattengono gli spettatori nella parte finale della prima metà della cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio 2026. La seconda parte riprenderà alle ore 20:40.
La grande attesa per Tom Cruise, Robbie Williams e Laura Pausini
Durerà circa 20 minuti la cerimonia d'apertura, c'è tanta attesa per una serie di star internazionali, inclusa l'italiana Laura Pausini. Queste stelle arriveranno però pochi prima della partita.
Inizia la cerimonia di chiusura della finale dei Mondiali: omaggio a New York
Con un po' di ritardo inizia la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026. Sarà un omaggio alla città di New York che ospita la finale.
Il percorso dell'Argentina ai Mondiali
L'Argentina finora non ha sbagliato un colpo ai Mondiali trascinata da un super Messi. Inizio scoppiettante con il 3-0 all'Algeria, a cui hanno fatto seguito poi i successi con Austria e Giordania. Tutto facile insomma nella fase a gironi, con le sfide molto combattute nella fase ad eliminazione diretta, ma sempre portate a casa. Battute poi di misura Capo Verde ai supplementari, Egitto, rimontando da 0-2 a 3-2, Svizzera sempre dopo i supplementari e soprattutto l'Inghilterra per mandare un popolo in visibilio.
Le formazioni ufficiali di Spagna-Argentina
Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:
Spagna (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsì, Cuccurella; Fabian Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena. All. de la Fuente
Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, MacAllister, Nico Gonzalez; Messi, Alvarez. All. Scaloni
Il percorso della Spagna
Il cammino della Spagna ai Mondiali è iniziato a sorpresa con un passo falso. Dopo lo 0-0 contro Capo Verde rendimento in crescendo per la formazione di de la Fuente, vittorie contro Arabia Saudita e Uruguay per superare il turno agevolmente. Poi i successi contro Austria, Portogallo, Belgio e soprattutto in semifinale 2-0 con la Francia. Una squadra già considerata tra le favorite dei Mondiali, ha visto accrescere le sue certezze e ora si giocherà il tutto per tutto, a caccia del secondo titolo iridato dopo quello del 2010.
Le probabili formazioni di Spagna-Argentina per la finale dei Mondiali
Entrambe le squadre dovrebbero presentarsi alla finale dei Mondiali con le migliori formazioni possibili. Probabile 4-2-3-1 della Spagna con Yamal, Olmo e Baena dietro Oyarzabal. Nell'Argentina Lautaro Martinez dovrebbe tornare ad accomodarsi in panchina nonostante il gol vittoria contro l'Inghilterra. Ancora titolare Julian Alvarez con Leo Messi. Le formazioni:
SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. de la Fuente.
ARGENTINA (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, L. Martínez, Romero, Tagliafico; Paredes; Simeone, Fernandez, Mac Allister; Alvarez, Messi. All. Scaloni.
Cerimonia e Halftime show alla finale dei Mondiali, il programma: cantanti, ospiti e orari
Sarà una finale dei Mondiali in stile Super Bowl, con un vero e proprio spettacolo all'intervallo. La pausa tra primo e secondo tempo potrebbe durare fino a 17′, con l'halftime show che ospiterà le esibizioni di star della musica come Justin Bieber, Madonna, Shakira (con Burna Boy, eseguiranno probabilmente “Dai Dai”, l’inno ufficiale), BTS, PS22 Chorus featuring Coldplay, Gustavo Dudamel (direttore d’orchestra), Personaggi di Sesame Street e The Muppets. Tutto dovrebbe durare 11 minuti, con l'intervallo dunque che durerà fino a 17′. Una situazione che di certo non è il massimo per i calciatori che si "raffredderanno" più del dovuto.
Dove si gioca la partita di calcio di oggi
La finalissima dei Mondiali 2026 in programma oggi alle 21, ora italiana, si potrà vedere al MetLife Stadium anche denominato New York New Jersey Stadium dalla FIFA appositamente per il massimo torneo calcistico. 82.500 posti che si riempiranno di tifosi spagnoli e argentini, pronti a colorare tutto di giallorosso e biancoceleste. Una struttura importante e prestigiosa per un evento globale di questa portata.
Dove vedere la finale in tv e streaming
La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si potrà vedere in TV in chiaro sulla Rai e in particolare su Rai 1 con il commento di Alberto Rimedio e Lele Adani. Streaming gratuito sull'app Rai Play, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Poi appuntamento anche su DAZN, e quindi su Smart TV, smartphone e tablet con la telecronaca di Pardo e Ambrosini. Un servizio riservato agli abbonamenti della piattaforma.
Chi vincerà il Mondiale tra Spagna e Argentina
Nella finale dei Mondiali si affrontano due delle nazionali considerate tra le favorite ad inizio torneo. La Spagna in realtà era considerata tra le principali papabili, anche se un po' meno della Francia. Dopo il successo in semifinale sui Bleus gli uomini di De La Fuente hanno visto accrescere le proprie quote, e sembrano avere più chance dell'Argentina. La nazionale di Messi campione in carica era considerata un po' un'incognita alla vigilia proprio per il dato anagrafico di Leo. E invece a suon di prestazioni che hanno mostrato una Pulce in grande spolvero e un gioco e un carattere notevole, l'Albiceleste è quasi alla pari degli spagnoli. Che vinca il migliore.