Yamal va da Messi che piange dopo la finale dei Mondiali e lo stringe forte: “È una persona di buon cuore”

L’abbraccio di Yamal a Messi dopo la finale dei Mondiali vinta dall’Argentina sulla Spagna è la sostanza dello sport più puro. Poi Leo spende parole bellissime per la giovane stella iberica.

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L'abbraccio bellissimo tra Yamal e Messi al termine della finale dei Mondiali vinta 1-0 dalla Spagna sull'Argentina non solo è la sostanza più pura dello sport, ma chiude il cerchio della vita a distanza di tanti anni dal bagnetto fatto dal campione albiceleste all'allora neonato Lamine.

Messi è apparso inconsolabile dopo il fischio dell'arbitro Vincic che ha suggellato il trionfo della squadra di de la Fuente alla fine dei tempi supplementari. Seduto sul terreno di gioco e svuotato di sentimenti, l'otto volte Pallone d'Oro si è lasciato andare alle lacrime: in quel momento Yamal non ha esitato e si è diretto verso di lui. Leo ha capito tutto e lo ha anticipato, alzandosi di scatto. Poi è arrivato l'abbraccio tra i due, lungo e intenso.

L'abbraccio di Yamal a Messi in lacrime

Messi e Yamal si sono abbracciati e hanno pensato al destino di quella foto scattata una vita fa, al tempo che passa, alla polvere di stelle, a quei due impostori che sono trionfo e disfatta. Le immagini hanno fissato plasticamente il passaggio di consegne tra il leggendario campione di 39 anni arrivato a fine corsa e il giovane 19enne pronto a scalzarlo anche come volto iconico del football mondiale.

Pur giovanissimo, Yamal ha già stabilito un record: è diventato il primo calciatore nella storia a vincere sia i Mondiali che gli Europei. In questa edizione della Coppa, cui è arrivato non al meglio a causa di problemi fisici, la stella del Barcellona ha disputato tutte e otto le partite, segnando un gol. Agli Europei in Germania del 2024, vinti a 17 anni, Lamine aveva ugualmente giocato tutte e sette le partite, realizzando anche in quel caso un gol e fornendo quattro assist, tra cui uno nella finale.

Dal canto suo, Messi ha perso l'opportunità di difendere il titolo con l'Argentina e diventare due volte campione del mondo, ma comunque ha stabilito anche lui una serie di record. A 39 anni è diventato il giocatore di movimento più anziano titolare in una finale mondiale (il primato assoluto è di Zoff tra i pali dell'Italia nel 1982), nonché il secondo giocatore della storia a giocare tre finali dopo il brasiliano Cafu.

L'intenso abbraccio tra Lamine Yamal e Leo Messi dopo la finale dei Mondiali vinta dalla Spagna sull'Argentina

Messi racconta cosa gli ha detto Yamal: "È una persona molto buona"

"Mi ha consolato dicendomi ripetutamente di non piangere, è una persona molto buona, di buon cuore", ha spiegato Messi nel dopo partita quando gli hanno chiesto cosa gli avesse detto Yamal quando si sono abbracciati.

Pur non scintillante come ci ha abituati, a causa della mancanza di brillantezza fisica post infortunio, il giovane attaccante spagnolo ha mostrato una abnegazione totale alla causa. Luis de la Fuente gliene ha reso merito: "Voglio ringraziare Lamine – ha detto il CT iberico – Ha giocato in modo completamente diverso in questo torneo. Gli siamo grati per essersi sacrificato per gli interessi della squadra. A mio parere, ha disputato un Mondiale fantastico".