Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter a lavoro per Diaby e Jones. Juve, Vicario in pole per la porta dopo le ufficialità di Kolo Muani e Alajbegovic

L'Inter ha fatto un nuovo sondaggio per Moussa Diaby e lavora sempre per Curtis Jones. La Juventus ha ufficializzato Kolo Muani e Alajbegovic e si prepara a cedere (prestito con diritto di riscatto) Joao Mario alla Fiorentina. Il PSG spinge per Suzuki, sale Vicario per la porta bianconera. Il Genoa ci prova per El Shaarawy. Il Napoli pronto a salutare Gutierrez: andrà al Leverkusen. La Roma ci prova per Read dopo l'ufficialità di Koulierakis.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 3 agosto 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
La Roma su Read, trattativa con il Feyenoord: più difficile la pista Nusa
La Roma continua a spingere per rinforzare le corsie laterali e il nome in cima alla lista resta quello di Givairo Read, giovane terzino destro del Feyenoord. Il classe 2006 è considerato uno dei profili più interessanti nel suo ruolo e i giallorossi stanno cercando di trovare l'intesa con il club olandese, che continua a chiedere 28 milioni di euro garantiti mentre la proposta giallorossa si ferma a 25 milioni.
Più complicata, invece, la strada che porta ad Antonio Nusa. Il Lipsia non sembra intenzionato a rivedere le proprie richieste economiche e continua a valutare il talento norvegese 55 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta un ostacolo significativo per la Roma.
Joao Mario alla Fiorentina, oggi si chiude: arriva in prestito con diritto di riscatto
Joao Mario si appresta a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Oggi arriverà a Firenze per sostenere le visite mediche: la Juventus lo cederà in prestito con diritto di riscatto.
Vicario alla Juventus, cosa manca per chiudere
Archiviati gli arrivi di Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, la Juventus continua a lavorare per rinforzare un altro reparto considerato strategico: la porta. La dirigenza bianconera è infatti alla ricerca di un nuovo numero uno e ha già individuato le principali opzioni.
In cima alla lista resta Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è il profilo preferito dalla Juventus, che segue con attenzione gli sviluppi della sua situazione in Inghilterra. Un'eventuale trattativa potrebbe entrare nel vivo soprattutto nel caso in cui il club londinese decidesse di aprire alla formula del prestito, soluzione ritenuta la più sostenibile dai bianconeri.
La Juve si era mossa anche per Zion Suzuki, ma sul portiere giapponese è anche l'interesse del Paris Saint-Germain, che ha già avviato diversi contatti con il club emiliano.
Calciomercato Inter, nuovo sondaggio per Diaby: si attende il via libera del Liverpool per Jones
L'Inter continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu, concentrandosi su un esterno destro e un centrocampista. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno riattivato i contatti per Moussa Diaby, esterno dell'Al Ittihad già seguito durante il mercato invernale. Il francese piace per velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica, ma l'operazione è complicata dall'elevato ingaggio percepito in Arabia Saudita. Per arrivare a un accordo, sarebbe necessario il contributo del club saudita sul fronte stipendio. Parallelamente resta viva la pista che porta a Curtis Jones del Liverpool. Il centrocampista inglese è considerato il profilo ideale per rinforzare la mediana, ma l'Inter aspetta un abbassamento delle richieste economiche dei Reds prima di provare ad affondare il colpo.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 03 agosto 2026
L'Inter ha fatto un nuovo sondaggio per Moussa Diaby e attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. Per la difesa piace sempre Romero e per la corsia di destra il nome preferito è Spence ma il Tottenham vuole un sostanzioso rientro economico per entrambi.
La Juventus ha ufficializzato Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, che partono entrambi per la tournée tra Hong-Kong e Australia, ma il PSG è in vantaggio per il cartellino di Zion Suzuki: salgono le quotazioni di Vicario per la porta. A centrocampo il nome preferito è sempre Kessié.
Joao Mario oggi sarà un calciatore della Fiorentina: prestito con diritto di riscatto. Il Genoa sogna di convincere El Shaarawy e il Napoli cede Gutierrez al Bayer Leverkusen. La Roma ci prova per Read dopo l'ufficialità di Koulierakis mentre il Newcastle è su Scalvini: l'Atalanta prende tempo. Il Venezia prende Sohm in prestito. Lecce: arriva l'attaccante Geubbels dal Paris FC.