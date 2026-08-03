Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter a lavoro per Diaby e Jones. Juve, Vicario in pole per la porta dopo le ufficialità di Kolo Muani e Alajbegovic

L'Inter ha fatto un nuovo sondaggio per Moussa Diaby e attende il via libera del Liverpool per arrivare al 25enne centrocampista Curtis Jones. Per la difesa piace sempre Romero e per la corsia di destra il nome preferito è Spence ma il Tottenham vuole un sostanzioso rientro economico per entrambi.

La Juventus ha ufficializzato Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, che partono entrambi per la tournée tra Hong-Kong e Australia, ma il PSG è in vantaggio per il cartellino di Zion Suzuki: salgono le quotazioni di Vicario per la porta. A centrocampo il nome preferito è sempre Kessié.

Joao Mario oggi sarà un calciatore della Fiorentina: prestito con diritto di riscatto. Il Genoa sogna di convincere El Shaarawy e il Napoli cede Gutierrez al Bayer Leverkusen. La Roma ci prova per Read dopo l'ufficialità di Koulierakis mentre il Newcastle è su Scalvini: l'Atalanta prende tempo. Il Venezia prende Sohm in prestito. Lecce: arriva l'attaccante Geubbels dal Paris FC.