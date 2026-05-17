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Quanto guadagna Sinner se vince gli Internazionali di Roma: punti e montepremi

In palio per il vincitore del torneo di Roma ci sono 1000 importantissimi punti ATP. Chi vincerà tra Sinner e Ruud porterà a casa un premio di oltre un milione di euro.
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A cura di Alessio Morra
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Il torneo maschile e quello femminile degli Internazionali d'Italia non hanno lo stesso montepremi. Quello del maschile ammonta a 8.235.540 euro, ed è esattamente lo stesso identico montepremi del torneo 1000 di Madrid, quello che ormai tradizionalmente da anni precede l'appuntamento di Roma. Sinner, che ha vinto i primi quattro tornei 1000 della stagione 2026, ha l'opportunità concreta di ampliare la sua serie vincente, di ottenere altri 1000 punti e di intascare anche il premio per il vincitore, che supera il milione di euro.

Quanto guadagna il vincitore degli Internazionali d'Italia

Dunque è 8,2 milioni di euro il montepremi degli Internazionali di Roma 2026. Sinner e Ruud quando scenderanno in campo penseranno a vincere, alla gloria (eterna), ai punti in palio, poco al denaro, anche se per il vincitore ci sarà oltre un milione di euro, esattamente 1.007.615 euro. 535.585 per il finalista.

Il montepremi dell'ATP Roma: punti e prize money

1000 punti e più di un milione di euro. Questo è previsto per il vincitore degli Internazionali d'Italia. Poco più di mezzo milione e 650 utilissimi punti per chi perderà la finale. Montepremi importante per ogni turno. Perché anche chi ha perso subito ha incassato oltre 21 mila euro, anche se va sempre ricordato che tutti i guadagni sono sottoposti a tassazione nel Paese in cui si disputa il torneo.

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Vincitore: €1.007.165 / 1.000 punti
Finalista: €535.585 / 650 punti
Semifinalista: €297.550 / 400 punti
Quarti di finale: €169.375 / 200 punti
Ottavi di finale: €92.470 / 100 punti
Terzo turno: €54.110 / 50 punti
Secondo turno: €31.585 / 30 punti
Primo turno: €21.285 / 10 punti

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