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Quanto guadagna il vincitore della Coppa Italia, i premi per la squadra che vince il trofeo

Tra Inter e Lazio, chi vince la Coppa Italia guadagna 7,1 milioni di euro complessivi. La finalista perdente si accontenta di 4,6 milioni. Ma il montepremi definitivo potrebbe subire un incremento a seconda del tesoretto ricavato dalla vendita dei diritti tv e di operazioni commerciali sui mercati internazionali.
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A cura di Maurizio De Santis
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La squadra che vince la Coppa Italia 2025-2026 guadagna 7,1 milioni di euro mentre quella sconfitta deve accontentarsi di un importo inferiore (4,6 milioni). Allo stato dei fatti sono questi gli importi ma a fine stagione, quando ci sarà il calcolo completo della vendita dei diritti tv anche all'estero (della fasi finali o solo della finale), il tesoretto potrebbe subire anche un incremento.

È questa, però, la fetta di introiti che si ottiene sommando il montepremi messo in palio per la finalissima più le quote di partecipazione previste per i vari turni precedenti (dagli ottavi al big match che vale il trofeo tricolore). Ecco nel dettaglio la ripartizione legata alla partecipazione e alle qualificazioni:

  • ottavi di finale – 400 mila euro
  • quarti di finale – 800 mila
  • semifinale – 1,5 milioni
  • finalista perdente – 1,9 milioni
  • finalista vincente – 4,4 milioni di euro.

Montepremi in leggera flessione rispetto a due anni fa

Conti alla mano, quindi, le due semifinaliste battute (Como e Atalanta) si sono fermate a 2,7 milioni. Si tratta di stime invariate rispetto all'anno scorso ma in leggera flessione nel raffronto con due anni fa, quando sollevare la Coppa Italia fruttò alla Juventus (in una serata agitata per le il comportamento turbolento di Allegri, prima verso il designatore Rocchi poi nei confronti dell'ex ds Giuntoli) un totale di 7,6 milioni mentre l'Atalanta (sconfitta all'Olimpico) mise da parte circa 5 milioni.

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Il valore dei diritti ceduti all'estero solo per la finale

Perché si parla di stime e già adesso non è possibile indicare con certezza quel che c'è nel piatto della finale? Il valore definitivo dipende anche da un altro fattore: ovvero, quanto si ricava dalla cessione dei diritti di trasmissione in chiaro (anche) all'estero. Mediaset, che li ha acquistati assieme alla Supercoppa per mandarli in onda in esclusiva, ha versato 58 milioni. Ma il tesoretto potrebbe lievitare perché in molto mercati sono comprate solo le fasi finali o solo la finalissima dell'Olimpico. Una volta chiarito il quadro delle operazioni e degli accordi commerciali internazionali, sarà possibile anche ritoccare il montepremi complessivo. Ma il grosso è noto.

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