L’Atalanta vince ai rigori la Coppa Italia Primavera: Juve battuta sotto gli occhi di Spalletti e Comolli

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L’Atalanta vince la Coppa Italia Primavera battendo ai rigori la Juventus. All’Arena Civica di Milano la squadra di Bosi si fa preferire dagli undici metri e riporta a Bergamo un trofeo che mancava dal 2002-2003.

L'Atalanta vince la Coppa Italia Primavera battendo ai rigori la Juventus. All'Arena Civica di Milano la squadra di Giovanni Bosi (oggi squalificato) riesce ad avere la meglio su quella di Simone Padoin nel modo più inaspettato: dopo essere stata sotto per larga parte del match, la Dea riacciuffa il pari nei minuti di recupero e dagli undici metri i giovani bergamaschi sono stati perfetti.

In tribuna nell'impianto milanese era presente anche l'allenator della prima squadra Luciano Spalletti insieme ai dirigenti Comolli, Modesto e Pessotto. Torna a Bergamo un trofeo che mancava dal 2002-2003: è la quarta vittoria dell'Atalanta, che raggiunge proprio la Juventus nell'albo d'oro.

L'Atalanta ci crede e sfila la coppa alla Juve: Anelli è super ai rigori

Il punteggio si sblocca poco prima della mezz’ora: una respinta corta di Arrigoni finisce sui piedi del classe 2007 Niccolò Rizzo, che controlla rapidamente e batte Anelli con un sinistro preciso sul secondo palo, firmando il vantaggio per la squadra guidata da Simone Padoin. Momenti di grande emozione nel pre-partita, con il tecnico visibilmente commosso nel ricordare la Coppa Italia Primavera conquistata nel 2002/2003.

La risposta dell’Atalanta arriva con Baldo, che va vicino al pari colpendo la traversa di testa. La Juventus sfiora più volte il raddoppio, soprattutto con Durmisi, ma senza trovare il colpo del ko. Quando la partita sembra ormai indirizzata, al quarto minuto di recupero arriva il pareggio: il classe 2008 Isoa segna di testa l’1-1, portando la sfida direttamente ai calci di rigore, senza passare dai tempi supplementari.

Ai rigori il grande protagonista è Anelli, portiere della Dea, che intercetta due conclusioni dei giovani bianconeri e indirizza la contesa verso la vittoria atalantina: perfetti i tiratori della squadra di Zanchi, che ne infilano 4 su 4. All'Arena è festa bergamasca.

ATALANTA-JUVENTUS, IL TABELLINO

MARCATORE: 28′ Rizzo (J), 94′ Isoa (A).

ATALANTA: Anelli, Ramaj, Artesani (67′ Gasparello), Baldo, Parmiggiani, Isoa, Arrigoni (46′ Ruiz), Leandri (46′ Mouisse), Camara, Pedretti, Idele (80′ Bono). (A disp. Zanchi, Galafassi, Cakolli, Cojocariu, Rinaldi, Aliprandi, Percassi). All. Zanchi.

JUVENTUS: Radu, Rizzo, Montero, Milia, Leone (63′ Bamballi), Verde, Durmisi, Merola (63′ Elimoghale), Grelaud, Tiozzo (88′ Bellino), Makiobo (63′ Keutgen). (A disp. Huli, Lopez, Ceppi, Borasio, Bracco, Gielen, Corigliano). All. Padoin.