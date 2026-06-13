Leclerc dopo l’incidente in qualifica a Barcellona: “Mi vergogno, le interviste devo farle per forza”

Charles Leclerc è deluso dopo le qualifiche al GP di F1 a Barcellona. Il pilota della Ferrari è senza filtri: “Provo solo vergogna, devo venire per forza a parlare”.

Charles Leclerc partirà dalla decima posizione dopo le qualifiche del Gran Premio di F1 a Barcellona. Il pilota della Ferrari, dopo aver svolto delle buone libere e aver dimostrato di avere il passo per la pole nel Q1 e nel Q2, è finito a muro in curva 4 nel Q3. Proprio sul più bello ecco arrivare l'ennesima doccia gelata per il pilota della Rossa che già a Montecarlo era stato costretto a terminare anzitempo la sua gara finendo nel guardrail. Ebbene in questo caso non si è parlato di freni e di tutta la polemica che ha accompagnato il Gp del Principato di Monaco.

Leclerc è stato sincero con se stesso e nell'intervista rilasciata a Sky si è presentato davanti alle telecamere a pezzi per quanto avvenuto: "Moralmente provo solo vergogna, tantissima vergogna, devo per forza fare queste interviste e venire a parlare – ha detto –. Dopo gli ultimi weekend e i cambiamenti fatti avevo tanta fiducia. È stata dura continuare a stare dietro di me dopo questi weekend ma dopo una qualifica così non ho parole, ho solo vergogna onestamente".

Cos'è successo a Leclerc nelle qualifiche di Formula 1 a Barcellona

Leclerc uscendo in curva 4 ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori dalla pista prima di schiantarsi contro i muri di protezione. Il monegasco ha dunque ammesso le proprie colpe e ripete quanto visto già in Ungheria 2019, Olanda 2023 e Qatar 2025 in circuiti non cittadini. "Il potenziale per la pole c'era, il feeling pure, ho provato a fare qualcosa di diverso in questa curva 4, però non ci sono scuse o qualsiasi altra cosa, mi dispiace tantissimo per i tifosi e per la gente che mi segue – ha concluso ancora Leclerc visibiLmente provato dal suo errore di guida –. Per domani sono ottimista di poter tornare, ma la vittoria sarebbe il minimo per scusarmi, anche se va da Dio domani non va bene, ho vergogna".

Il Team Principal e General Manager della Ferrari, Frederic Vasseur, ha ascoltato proprio su Sky le parole espresse da Leclerc in diretta. Ebbene il dirigente francese della Rossa ha commentato subito a caldo sottolineando però di avere grande fiducia in lui: "È normale essere delusi dopo una sessione come questa ma penso che lui avesse il passo per la pole e non ce lo aspettavamo – sottolinea Vasseur –. Ha spinto come un passo e per questo si sentiva così, forse ha spinto un po' troppo ma non era indietro all'inizio del weekend".