Incidente per Hamilton nelle FP3 a Spa, allarme per le qualifiche: “Ho distrutto la macchina”

Nell’ultimo giro delle FP3 Hamilton finisce a muro e distrugge la Ferrari: è corsa contro il tempo per riparare i danni prima delle qualifiche a Spa.

Nei secondi finali dell'ultima sessione delle prove libere a Spa-Francorchamps la Ferrari di Hamilton si è distrutta dopo essere finita a muro: le FP3 del pilota inglese si sono concluse nel modo peggiore possibile, con un quinto posto insoddisfacente e un incidente che mette a serio rischio le qualifiche. I meccanici avranno a disposizione poco più di due ore per provare a sistemare la monoposto che ha subito la stessa sorte della Alpine di Gasly. La differenza è che il francese è andato a muro ieri, con tanto tempo ancora a disposizione per le riparazioni, mentre questa ci sarà una corsa contro il tempo per non compromettere le qualifiche in vista del GP Belgio di domani.

Hamilton va a muro, cosa è successo

L'inglese cercava il giro veloce nelle ultime battute della Fp3 per recuperare un po' di terreno, ma la Ferrari è finita fuori pista e si è schiantata contro le barriere di protezione. Per fortuna sia Hamilton che gli addetti ai lavori presenti in quella zona stanno bene, ma la macchina ha subito dei danni importanti: la ruota posteriore destra è divelta, come si vede chiaramente dai video che riprendono il momento successivo all'impatto, e anche l'ala posteriore è completamente danneggiata.

L'ultimo giro è stato un disastro assoluto per il pilota che al team radio lancia subito l'allarme: "Ho distrutto la macchina". I danni sono ingenti e il tempo di sistemarla in vista delle qualifiche è davvero poco. L'impatto con le barriere non è stato particolarmente violento, pura fortuna vito che lì dietro erano appostati dei marshal e alcuni fotografi che si sono spostati giusto in tempo. La preoccupazione ora è che i meccanici della Ferrari non riescano a riparare i danni in vista delle qualifiche che si terranno alle 16:00, uno scenario che sarebbe catastrofico per Hamilton.