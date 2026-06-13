Russell pole position d’orgoglio a Barcellona, davanti ad Hamilton e Antonelli. Disastro Leclerc a muro

Pole position di George Russell su Mercedes a Barcellona, davanti ad Hamilton e Antonelli. Leclerc va a muro nel Q3 e partirà decimo nel GP di domenica.

Colpo di orgoglio di George Russell, che risponde alla striscia di successi del suo compagno in Mercedes Kimi Antonelli piazzando la pole position nel GP di Barcellona-Catalunya, col tempo di 1'14"679. Alle sue spalle un fantastico Lewis Hamilton – ad appena 64 millesimi – a completare la prima fila con la Ferrari, poi Kimi Antonelli (+0.319) e Lando Norris (+0.322) in seconda, Verstappen (+0.342) e Hadjar (+0.398) in terza, Piastri (+0.411) e Lawson (+1.863) in quarta, Hulkenberg (+1.978) e un mesto Charles Leclerc in quinta. Il monegasco non ha fatto registrare un tempo valido nel Q3, essendo andato clamorosamente a muro, e dunque partirà decimo in griglia domenica.

Leclerc a muro in Curva 4, grave errore del ferrarista nelle qualifiche di Barcellona

Leclerc ha perso il controllo della sua Ferrari in una della curve veloci del circuito, la curva 4, impattando violentemente contro le barriere. Un errore davvero grave il suo. L'incidente ha provocato l'immediata interruzione del Q3 con bandiera rossa. Nessuna conseguenza per il monegasco, ma un brutto colpo per il morale, anche perché c'erano tutti i presupposti per lottare per la pole.

Q1: Hamilton ha sorpreso tutti piazzando la Ferrari al comando con 1'15″625, precedendo di soli 92 millesimi Russell. Leclerc ha portato la seconda Rossa in terza posizione, mentre Antonelli ha confermato le difficoltà del weekend, chiudendo quarto a poco più di tre decimi dalla vetta, ma lamentando scarsa aderenza soprattutto nel terzo settore. La McLaren ha faticato a esprimersi al meglio con Piastri sesto e Norris settimo, mentre Verstappen si è fermato all'ottavo posto. Sorprendente Nico Hulkenberg, quinto con l'Audi. I piloti eliminati sono stati Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll e Alonso.

Q2: con asfalto bollente e alto degrado delle gomme, i top team hanno gestito con cura i set di soft fresche. Per primi sono scesi in pista Verstappen, Piastri e i piloti di centro gruppo, mentre Ferrari e Mercedes hanno atteso gli ultimi minuti per un giro più significativo. Le due Rosse hanno mantenuto un buon passo, ma è stato Russell a piazzare il miglior tempo provvisorio con 1'15"228 davanti a Leclerc e Antonelli. Eliminati Sainz, Bearman, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Lindblad, mentre è entrato nel Q3 Hulkenberg, decimo con l'Audi.

Russell in pole nel GP di Barcellona-Catalunya davanti a un ottimo Hamilton, terzo Antonelli

Q3: l'ultimo spezzone delle qualifiche è stato pesantemente condizionato dall'incidente di Leclerc, che ha imposto l'interruzione per alcuni minuti con l'esposizione della bandiera rossa. Al riavvio della sessione, con pochi minuti a disposizione e gomme già degradate, Russell ha piazzato la zampata con un giro magistrale, prendendosi la pole davanti a Hamilton che è rimasto dietro di un soffio e ha dato seguito all'ottimo inizio di stagione. Antonelli, che era apparso un po' in difficoltà per tutte le qualifiche, è riuscito comunque a piazzarsi terzo, anche se stavolta è stato lui a prendere una bella paga dal compagno di squadra, più veloce di lui di 3 decimi. Poi Norris, Verstappen, Hadjar, Piastri, Lawson e Hulkenberg, oltre a Leclerc senza tempo valido.