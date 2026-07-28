Roberto Mancini è il nuovo CT dell’Italia: l’annuncio di Malagò in Consiglio Federale. Ranieri sarà il DT

Dopo il caos della vicenda Pirlo e le dimissioni della coppia Maldini-Leonardo, il presidente della FIGC ha scelto Roberto Mancini come nuovo CT dell’Italia. Deciso anche il Direttore Tecnico: sarà Claudio Ranieri.

Com'era nelle previsioni delle ultime ore, Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia dopo che la candidatura di Pirlo è collassata portando con sé le dimissioni di Maldini e Leonardo. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio Federale in corso a Roma. A breve dovrebbe arrivare anche la comunicazione di Claudio Ranieri come Direttore Tecnico delle nazionali azzurre.

Mancini nuovo CT dell'Italia, Malagò sceglie da solo

Malagò ha dunque tenuto fede alla promessa fatta ieri, ovvero che entro oggi avrebbe comunicato il nome del successore della fallimentare gestione Gattuso e dell'interim di Baldini. Il neo capo del calcio italiano, mollato da quel Paolo Maldini che avrebbe dovuto ricostruire nei prossimi anni sulle macerie di quel che restava del malandato pallone azzurro, ha dunque deciso di testa sua, senza aspettare di nominare il nuovo DT.

Niente cambiamento, niente "magnifiche sorti e progressive" che sognava chi si era sperticato in lodi per la scelta di Maldini, esaltandolo come simbolo del nuovo che avrebbe spazzato via l'oscurantismo degli ultimi lustri. Niente di tutto questo, Malagò ha scelto l'usato sicuro di Mancini, al quale peraltro lo lega un lungo rapporto di amicizia.

Gianni Malagò con Roberto Mancini, sono amici da tempo

Per Mancini è un ritorno: il trionfo di Wembley nel 2021, ma anche il brutto addio del 2023

L'orizzonte guarda obbligatoriamente al 2030, con l'obiettivo inderogabile di centrare finalmente la qualificazione ai Mondiali dopo aver mancato le ultime tre. In mezzo ci sono gli Europei tra due anni, una manifestazione che Mancini già ha messo in bacheca nella sua prima esperienza da CT azzurro.

E tuttavia se il trionfo di Wembley nel 2021, ovvero l'ultima gioia dell'Italia calcistica, porta la firma del 61enne tecnico jesino, anche nei confronti di Mancini qualcuno aveva avanzato delle remore fondate sul suo comportamento extracampo, esattamente come era avvenuto per Pirlo, stroncato dalla sponsorizzazione col bookmaker russo Fonbet.

Mancini col trofeo degli Europei vinti dall'Italia nel 2021

Nel caso di Mancini, i suoi detrattori indicavano come causa di incompatibilità morale il suo addio brusco all'Italia nell'estate del 2023 per andare a prendersi il ricchissimo stipendio da CT dell'Arabia Saudita. In quel momento il rapporto con la nazionale già si era incrinato, visto che alla vittoria di Euro 2020 era seguita la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 (eliminati dalla Macedonia del Nord ai playoff) e lo stentato avvio delle qualificazioni a Euro 2024.

Adesso manca il nuovo Direttore Tecnico delle nazionali azzurre: sarà Claudio Ranieri

Tutto dimenticato, ora si fa tabula rasa del passato e si riparte in massima unione e amicizia per il bene del calcio italiano. Con Claudio Ranieri, molto probabilmente, in veste di nuovo Direttore Tecnico cui spetterà il compito di rifondazione del calcio italiano che era stato affidato alla coppia Maldini-Leonardo.