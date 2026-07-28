LIVE Italia, chi sarà il nuovo CT della nazionale: Mancini è il favorito di Malagò. Chiellini in pole come DT, le news in diretta

Dopo la giornata convulsa di lunedì, con la stroncatura definitiva della candidatura di Andrea Pirlo come nuovo CT dell'Italia e le conseguenti dimissioni del duo dirigenziale Maldini-Leonardo, oggi sarà una giornata decisiva per la nomina del successore di Gattuso sulla panchina azzurra. Il nome potrebbe uscire dal Consiglio Federale in programma alle 12 a Roma, col presidente Gianni Malagò che sembra aver ormai indirizzato la propria preferenza per Roberto Mancini, mentre i vari Conte, Pioli e Palladino sono in seconda fila. C'è da riempire anche la casella lasciata vuota da Maldini: il nuovo Direttore Tecnico delle nazionali potrebbe essere Giorgio Chiellini, attualmente nella dirigenza della Juventus.
Su Malagò l'ombra dell'eleggibilità di Presidente: manca il Modulo S400 negli archivi federali
Mentre sono ore frenetiche per riportare gli equilibri nel seno della neo FIGC sconquassata dalle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dopo solo 16 giorni e dell'impossibilità di nominare CT Andrea Pirlo, sul Presidente Federale Giovanni Malagò è ritornata anche l'ombra della sua eleggibilità. A fronte di un un esposto, la magistratura starebbe verificando se al momento della candidatura fosse avvenuto un principio fondamentale: il tesseramento e la sua registrazione all'Anagrafe federale tramite il Modulo S400 in ottemperanza all'articolo 29 del Regolamento FIGC. Al momento sembra che vi sia stata solo la garanzia che fosse tutto secondo regola, ma non è sufficiente: nel malaugurato caso fosse confermata questa mancanza, verrebbe meno l'eleggibilità e ogni atto compiuto.
Chiellini in pole per la carica di Direttore Tecnico dell'Italia dopo le dimissioni di Maldini
Dopo il terremoto che ha portato all'azzeramento dopo soli 16 giorni della nuova struttura tecnica delle nazionali azzurre, con le dimissioni di Paolo Maldini e del suo braccio destro Leonardo, Gianni Malagò ha l'urgenza non solo di nominare il nuovo CT dell'Italia, ma anche di colmare il vuoto lasciato da Maldini. Serve dunque un Direttore Tecnico, ruolo ancora più importante di quello dell'allenatore, visto che toccherà a lui prendere in mano le redini della ricostruzione del calcio italiano dalle fondamenta.
Giorgio Chiellini è il nome caldissimo per ricoprire questa carica: profilo istituzionale, stimato e con preparazione manageriale, attualmente è nella dirigenza della Juventus come Chief Club Affairs Officer, ovvero responsabile degli affari istituzionali del club bianconero. Inoltre Chiellini è anche consigliere federale in rappresentanza delle società di Serie A, dunque già conosce bene le stanze che andrebbe a frequentare in Federcalcio.
Le alternative a Mancini: da Conte a Pioli, passando per gli ousider Palladino e Baldini
Se Roberto Mancini è il nome che sembra avanti a tutti per andare a sedersi sulla panchina dell'Italia dopo il clamoroso collasso della pista Pirlo, Gianni Malagò sta vagliando anche altri nomi, che tuttavia ad ora sembrano ben dietro lo jesino, legato da ottimi e antichi rapporti personali col presidente della FIGC.
Il Mancio è sempre stato il nome preferito di Malagò (mai sarebbe potuto essere invece il prescelto di Maldini e Leonardo), per lui sarebbe un ritorno dopo il trionfo agli Europei del 2021 e il brutto addio due estati dopo. In mezzo le esperienze in Arabia Saudita e Qatar, ora Roberto è motivatissimo al gran rientro.
Antonio Conte è l'alternativa forte, spinto dai club di Serie A, ma finora mai contattato dalla Federcalcio. Un profilo di esperienza e carisma, ma anche un allenatore con ingaggio alto e carattere forte. Altri candidati che resistono sono Stefano Pioli, Raffaele Palladino e quel Silvio Baldini che ha guidato a interim la nazionale nelle ultime due amichevoli. Più lontane la piste che portano a Thiago Motta, Fabio Cannavaro e Claudio Ranieri.
L'annuncio del nuovo CT potrebbe arrivare già oggi in Consiglio Federale: Malagò deciso a chiudere in tempi stretti
Sono ore cruciali e di profonda riflessione per Giovanni Malagò, che probabilmente mai avrebbe pensato che il suo mandato di neo presidente della FIGC sarebbe iniziato in maniera così burrascosa, con l'esplosione dell'affaire Pirlo – stroncato per la vicenda Fonbet quando ormai era in dirittura d'arrivo per la panchina dell'Italia – e le successive dimissioni di Maldini e Leonardo.
Adesso è tutto da rifare per l'ex presidente del CONI, che è uomo navigatissimo e tuttavia si è preso una bella gatta da pelare. Il tempo stringe, né Malagò vuole ulteriormente dilatarlo: "Il nuovo CT? Arriverà a breve, entro domani. Sto lavorando", ha detto ieri. Oggi alle 12 è in programma a Roma il Consiglio Federale: lì il numero uno del calcio italiano dovrebbe comunicare novità concrete sul CT e probabilmente anche sul nuovo DT. L'annuncio insomma dovrebbe arrivare a breve.
Roberto Mancini ora è il favorito per la panchina dell'Italia: è il preferito di Malagò
Dopo il brutto epilogo della vicenda Pirlo, scartato dalla carica di nuovo CT dell'Italia a causa dell'inopportunità scaturita dall'emergere del suo rapporto di sponsorizzazione col bookmaker russo Fonbet, Gianni Malagò è punto e a capo nella scelta del successore di Gattuso sulla panchina della nazionale azzurra. Il presidente della FIGC ha dovuto incassare le dimissioni di Maldini e Leonardo, la coppia che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto rifondare il calcio italiano, e adesso è tentato di fare di testa sua nella scelta del CT, senza attendere di nominare un nuovo DT.
Il nome preferito da Malagò, e a questo punto favorito, è quello del suo vecchio amico Roberto Mancini, che dunque tornerebbe ad allenare l'Italia a tre anni dal brusco addio dell'estate 2023 per andare a prendersi i soldi arabi. In seconda fila restano i nomi di Antonio Conte, spinto dai club di Serie A ma ad ora neanche contattato, Stefano Pioli, l'outsider Raffaele Palladino e quel Silvio Baldini che è stato CT a interim in occasione delle ultime due amichevoli dell'Italia.