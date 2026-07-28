LIVE Italia, chi sarà il nuovo CT della nazionale: Mancini è il favorito di Malagò. Chiellini in pole come DT, le news in diretta

Se Roberto Mancini è il nome che sembra avanti a tutti per andare a sedersi sulla panchina dell'Italia dopo il clamoroso collasso della pista Pirlo, Gianni Malagò sta vagliando anche altri nomi, che tuttavia ad ora sembrano ben dietro lo jesino, legato da ottimi e antichi rapporti personali col presidente della FIGC.

Il Mancio è sempre stato il nome preferito di Malagò (mai sarebbe potuto essere invece il prescelto di Maldini e Leonardo), per lui sarebbe un ritorno dopo il trionfo agli Europei del 2021 e il brutto addio due estati dopo. In mezzo le esperienze in Arabia Saudita e Qatar, ora Roberto è motivatissimo al gran rientro.

Antonio Conte è l'alternativa forte, spinto dai club di Serie A, ma finora mai contattato dalla Federcalcio. Un profilo di esperienza e carisma, ma anche un allenatore con ingaggio alto e carattere forte. Altri candidati che resistono sono Stefano Pioli, Raffaele Palladino e quel Silvio Baldini che ha guidato a interim la nazionale nelle ultime due amichevoli. Più lontane la piste che portano a Thiago Motta, Fabio Cannavaro e Claudio Ranieri.