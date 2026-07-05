Leclerc trionfa con la Ferrari nel pazzo GP Silverstone: Russell beffa Hamilton 3°, Antonelli tradito da Mercedes

Charles Leclerc vince con la Ferrari il pazzo GP di Silverstone davanti a Russell e Hamilton. Antonelli, dopo pole e Sprint, viene tradito da un problema sulla Mercedes mentre era in lotta per la vittoria.

Charles Leclerc ha vinto con la Ferrari il pazzo GP della Gran Bretagna della Formula 1 2026 a Silverstone, al termine di una gara piena di colpi di scena, strategie ribaltate, penalità e ritiri pesantissimi, e finita dietro la Safety Car. Il monegasco ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra Rossa di Lewis Hamilton, terzo davanti al suo pubblico dopo una gara condizionata dalla penalità di 5 secondi per falsa partenza.

La Ferrari ha costruito il successo già al via. Leclerc e Hamilton sono scattati benissimo, superando il poleman Kimi Antonelli e mettendo subito due SF-26 davanti a tutti. Il monegasco ha poi preso ritmo, ha allungato nella prima fase e ha gestito una gara che per lunghi tratti è sembrata nelle sue mani, prima che il ciclo dei pit stop e il finale in regime di Safety Car rimettessero tutto in discussione.

Leclerc vince a Silverstone, Hamilton paga la falsa partenza e la Safety Car

Hamilton ha chiuso terzo, ma con un grande rimpianto. Il britannico era secondo nelle prime fasi e sembrava in piena lotta per regalarsi un risultato enorme nel suo GP di casa, ma la sua Ferrari si è mossa leggermente prima dello spegnimento dei semafori: i commissari gli hanno inflitto 5 secondi di penalità, scontati poi al pit stop. Un errore che ha pesato moltissimo nella corsa al podio e, forse, anche nella possibilità di giocarsi la vittoria.

Nel finale Russell ha approfittato del caos per beffarlo. La Safety Car entrata dopo l'uscita di pista di Max Verstappen ha ricompattato il gruppo e ha trasformato gli ultimi giri in una volata. Le Ferrari si fermano al box per un pit-stop, Russell no. Leclerc ha resistito davanti, mentre il piota Mercedes è riuscito a chiudere secondo davanti a Hamilton, completando un podio amarissimo per Lewis ma pesantissimo per la squadra tedesca.

Antonelli tradito dalla Mercedes dopo pole e Sprint

Il grande sconfitto della domenica è Kimi Antonelli. Dopo aver vinto la Sprint e conquistato la pole position, il leader del Mondiale sembrava ancora una volta in grado di riportare la gara verso la Mercedes. Dopo essere stato superato al via dalle Ferrari, l'italiano ha passato Hamilton ed è rimasto a lungo il principale avversario di Leclerc.

Poi il colpo di scena: un problema sulla sua Mercedes, indicato come legato alla sospensione, lo ha costretto a rientrare ai box due volte e, nonostante la tenacia di non ritirare la macchina come consigliato dal muretto, ha proseguito chiudendo però fuori dalla zona punti a causa di una penalità per track limits. Una beffa enorme per Antonelli, che aveva vissuto un sabato perfetto e sembrava pronto a prendersi anche Silverstone.

Gara da incubo anche per Verstappen, finito fuori nel finale mentre era terzo dopo un weekend già complicato, Norris invece ha chiuso quarto e la McLaren non è mai sembrata davvero da vittoria. La domenica di Silverstone resta così soprattutto la domenica di Leclerc e della Ferrari: su una pista che doveva metterla in difficoltà, la Rossa ha firmato una delle vittorie più pesanti della stagione.