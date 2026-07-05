Formula 1 oggi, orari TV del GP Silverstone su TV8 e Sky e dove vederlo: Antonelli in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

La mappa del circuito di Silverstone su cui oggi si corre la gara del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2026

Oggi i piloti scenderanno in pista sullo storico circuito di Silverstone, in Inghilterra, nella regione del Northamptonshire, per la gara del GP della Gran Bretagna, nono round del Mondiale di Formula 1 2026. Per la F1 si tratta di un tracciato leggendario: qui, nel 1950, si corse la prima gara valida per il Campionato Mondiale. La pista inglese è lunga 5,891 chilometri, ha 18 curve (10 a destra e 8 a sinistra) ed è considerata una delle più tecniche e spettacolari del calendario.

Silverstone è un circuito ad alta velocità, con lunghe sequenze di curve da pieno carico aerodinamico e cambi di direzione rapidissimi. Il tratto più iconico è quello formato da Maggotts, Becketts e Chapel, una serie che mette alla prova stabilità della monoposto, fiducia del pilota e gestione degli pneumatici. Non a caso Pirelli ha scelto per questo weekend le tre mescole più dure della gamma, C1, C2 e C3: il tracciato inglese non ha un asfalto particolarmente abrasivo, ma genera carichi laterali elevatissimi, con accelerazioni superiori ai 5 G e un forte stress soprattutto sull'anteriore sinistra.

Molto diverso, invece, il discorso per i freni. Secondo i tecnici Brembo, Silverstone rientra tra i circuiti meno impegnativi dell'intero Mondiale per l'impianto frenante, con un indice di difficoltà pari a 1 su 5. I freni vengono utilizzati soltanto 3 volte al giro, per poco più di 6 secondi e mezzo complessivi. La staccata più severa è quella di curva 16, dove le monoposto passano da 268 km/h a 116 km/h in 2,45 secondi, percorrendo 125 metri: ai piloti è richiesto un carico di 86 kg sul pedale del freno, con una decelerazione di 3,1 G e una potenza frenante di 1.081 kW.

Sul piano dei riferimenti cronometrici, il record ufficiale sul giro in gara a Silverstone appartiene ancora a Max Verstappen, che nel GP di Gran Bretagna 2020 fermò il cronometro sull'1:27.097 con la Red Bull.