Formula 1 oggi, orari TV del GP Silverstone su TV8 e Sky e dove vederlo: Antonelli in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Gran Bretagna. Antonelli in pole nella griglia di partenza davanti a Leclerc e Hamilton dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 16:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, la corsa di Silverstone in chiaro in differita su TV8 alle 19:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Silverstone
1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari)
2ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes)
3ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren)
4ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)
5ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls)
6ª fila: Gabriel Bortoleto (Audi), Pierre Gasly (Alpine)
7ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Ollie Bearman (Haas)
8ª fila: Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams)
9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac)
10ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Sergio Perez (Cadillac)
11ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin)
Tempi e risultati delle qualifiche di Formula 1: i verdetti della lotta per la pole
Kimi Antonelli mostruoso. In pole position pure a Silverstone, è la quinta della stagione. Dietro di lui Leclerc e Hamilton. Quarto Russell. Poi Hadjar che ha vinto nettamente il duello con Max Verstappen.
Le caratteristiche del circuito di Silverstone per il GP di F1
Oggi i piloti scenderanno in pista sullo storico circuito di Silverstone, in Inghilterra, nella regione del Northamptonshire, per la gara del GP della Gran Bretagna, nono round del Mondiale di Formula 1 2026. Per la F1 si tratta di un tracciato leggendario: qui, nel 1950, si corse la prima gara valida per il Campionato Mondiale. La pista inglese è lunga 5,891 chilometri, ha 18 curve (10 a destra e 8 a sinistra) ed è considerata una delle più tecniche e spettacolari del calendario.
Silverstone è un circuito ad alta velocità, con lunghe sequenze di curve da pieno carico aerodinamico e cambi di direzione rapidissimi. Il tratto più iconico è quello formato da Maggotts, Becketts e Chapel, una serie che mette alla prova stabilità della monoposto, fiducia del pilota e gestione degli pneumatici. Non a caso Pirelli ha scelto per questo weekend le tre mescole più dure della gamma, C1, C2 e C3: il tracciato inglese non ha un asfalto particolarmente abrasivo, ma genera carichi laterali elevatissimi, con accelerazioni superiori ai 5 G e un forte stress soprattutto sull'anteriore sinistra.
Molto diverso, invece, il discorso per i freni. Secondo i tecnici Brembo, Silverstone rientra tra i circuiti meno impegnativi dell'intero Mondiale per l'impianto frenante, con un indice di difficoltà pari a 1 su 5. I freni vengono utilizzati soltanto 3 volte al giro, per poco più di 6 secondi e mezzo complessivi. La staccata più severa è quella di curva 16, dove le monoposto passano da 268 km/h a 116 km/h in 2,45 secondi, percorrendo 125 metri: ai piloti è richiesto un carico di 86 kg sul pedale del freno, con una decelerazione di 3,1 G e una potenza frenante di 1.081 kW.
Sul piano dei riferimenti cronometrici, il record ufficiale sul giro in gara a Silverstone appartiene ancora a Max Verstappen, che nel GP di Gran Bretagna 2020 fermò il cronometro sull'1:27.097 con la Red Bull.
Dove vedere il GP Gran Bretagna di Formula 1 in TV e streaming
La gara della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta da Sky. È possibile vedere il GP della Gran Bretagna sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW. La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini mentre al commento tecnico ci saranno Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli.
La gara F1 di oggi a Silverstone inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 19:00 (pre-gara dalle 17:30), dallo stesso orario sarà possibile vedere la corsa del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2026 gratuitamente anche in streaming su sito di TV8.
F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi a Silverstone
1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari)
2ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes)
3ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren)
4ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)
5ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls)
6ª fila: Gabriel Bortoleto (Audi), Pierre Gasly (Alpine)
7ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Ollie Bearman (Haas)
8ª fila: Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams)
9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac)
10ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Sergio Perez (Cadillac)
11ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin)
Formula 1, oggi il GP Gran Bretagna: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Oggi sul circuito di Silverstone è in programma la nona gara del Mondiale di Formula 1 2026. La partenza del GP della Gran Bretagna è fissata alle ore 16:00 (ora italiana). Il nono round della stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita su TV8.
La gara del GP della Gran Bretagna di Formula 1 inizia alle ore 16:00 di oggi. Questo l'orario italiano in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato di Silverstone per affrontare i 52 giri della nona corsa del Mondiale 2026. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 14:30 sarà possibile seguire il pre-gara.
La gara della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta da Sky. È possibile vedere il GP della Gran Bretagna sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. La gara F1 di oggi a Silverstone inoltre si può vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis su tv8.it con la differita che inizia alle ore 19:00.