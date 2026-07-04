Kimi Antonelli dopo la Sprint fa pure la pole a Silverstone: Leclerc secondo davanti a Hamilton

Kimi Antonelli in pole position a Silverstone. Il leader del Mondiale F1 precede le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Kimi Antonelli chiude un sabato straordinario. Dopo la vittoria nella Sprint Race, il pilota della Mercedes conquista la pole position a Silverstone. In prima fila, al suo fianco nel GP Gran Bretagna, partirà Charles Leclerc che ha preceduto Lewis Hamilton e George Russell.

Q1: sessione anomale. Hadjar è il più veloce, Lawson secondo, Hulkenberg quarto. I big si mettono al sicuro tutti subito, tranne Russell che va lungo, rischia di chiudere le sue qualifiche con ignominia invece riprende la via della pista e passa in scioltezza. Vengono esclusi Ocon, Bottas, Colapinto, Perez, Stroll e Alonso.

Q2: c'è un po' di brivido per le McLaren, che poi salgono a bordo rapidamente. Ma va tutto via liscio. Leclerc è pimpante, Antonelli lo supera all'ultimo, poi c'è un Lewis Hamilton che è al limite tra l'essere sornione o un po' scarico. Hadjar ancora davanti a Max Verstappen. Bortoleto, Gasly, Hulkenberg, Bearman, Sainz e Albon sono fuori.

Q3: dopo il primo tentativo è uno – due Mercedes con Kimi Antonelli davanti a Russell. Hamilton terzo per un soffio su Leclerc, Hadjar ancora davanti a Verstappen. Kimi si lamenta di essere il primo a uscire per il secondo tentativo, il pilota italiano lo si capisce anche se una bandiera gialla può chiudere i giochi a suo favore. Kimi Antonelli si migliora, fa un giro pazzesco. Leclerc e Hamilton pure si migliorano, Charles è secondo. Russell quarto. Hadjar si mette davanti a Verstappen.

Griglia di Partenza del GP Gran Bretagna

1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes)

3ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren)

4ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)

5ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Liam Lawson (Racing Bulls)

6ª fila: Gabriel Bortoleto (Audi), Pierre Gasly (Alpine)

7ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Ollie Bearman (Haas)

8ª fila: Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac)

10ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Sergio Perez (Cadillac)

11ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin)