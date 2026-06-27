Formula 1, oggi le qualifiche del GP Austria: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari sfida Mercedes per la pole

Formula 1 oggi in pista per il GP Austria 2026: alle 12:30 le prove libere 3, alle 16 le qualifiche per la pole della gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 dalle 18:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
Ferrari sottotono nelle prove libere del GP Austria
Nelle FP2 Lewis Hamilton si è classificato quinto, Charles Leclerc ottavo, e con distacchi importanti. Fin qui poca roba, la Ferrari spera e vuole migliorarsi.
La classifica costruttori del Mondiale F1
- Mercedes 262
- Ferrari 190
- McLaren 141
- Red Bull 89
- Alpine 57
- Racing Bulls 41
- Haas 21
- Williams 11
- Audi 2
- Aaston Martin 1
Le caratteriste del circuito del Red Bull Ring di Spielberg per le qualifiche di oggi
Circuito corto, cortissimo, la pista si percorre velocemente. Solo 10 curve in 4.318 metri, si corre in altura a quasi 700 metri sopra il livello del mare ed è diverso per il motore. L'aria è più rarefatta ed incide anche sull'aerodinamica. Un mix di salite e discese con i piloti che devono fare attenzione, e tanto, ai track limits.
I risultati delle prove libere di ieri: vola Kimi Antonelli
Il più veloce al venerdì, sia nella prima che nella seconda sessione, è stato Andrea Kimi Antonelli che ha un bel feeling con l'Austria e vola con la Mercedes. Ferrari un po' in difficoltà, ottavo Leclerc mentre Hamilton è quinto nelle FP2. Bene le McLaren.
Dove vedere la F1 oggi: alle 16:00 le qualifiche
Le Qualifiche del GP Austria saranno trasmesse in diretta TV su Sky, canali 201 e 207, a partire dalle ore 16. Streaming con Sky Go e NOW.
Formula 1, gli orari TV delle qualifiche del GP Austria: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Le Qualifiche del Gran Premio d'Austria si terranno alle ore 16 e si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming con Sky Go e NOW. La Ferrari ci crede, ma la Mercedes è favorita.