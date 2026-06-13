Kimi Antonelli convocato dai commissari a Barcellona: “Ha ammesso di aver agito per frustrazione”

Kimi Antonelli è stato ascoltato dai commissari di gara del GP di Barcellona-Catalunya in merito ai problemi avuti in pista con Lance Stroll: il giovane pilota della Mercedes si è scusato e ha ricevuto una reprimenda.

Nessun problema ulteriore per Kimi Antonelli dopo essere stato convocato dai commissari di gara del GP di Barcellona-Catalunya per chiedergli conto di quanto accaduto poco prima durante le FP3, quando il 19enne pilota Mercedes aveva frenato bruscamente davanti a Lance Stroll dopo che quest'ultimo lo aveva ostacolato. Scaramucce di pista risolte solo con una reprimenda per Antonelli, la prima di questa stagione per lui. Kimi si è scusato e la vicenda è finita lì.

Kimi Antonelli sotto indagine a Barcellona per aver frenato bruscamente davanti a Stroll

L'indagine sull'attuale leader del Mondiale di Formula 1 era stata avviata dopo che i commissari avevano ricevuto un rapporto dalla direzione di gara circa quanto avvenuto durante la terza sessione di prove libere, una sessione particolarmente frustrante per Antonelli, che si era piazzato solo settimo (a +0.821 dal compagno di scuderia George Russell, che aveva chiuso col miglior tempo), non riuscendo a completare un giro pulito a causa del traffico.

Il fastidio per la situazione ha giocato un brutto scherzo ai nervi di Kimi, che ha reagito male quando quando l'Aston Martin di Stroll lo ha rallentato alla prima curva del circuito catalano: Kimi si è posizionato davanti al canadese, prima di frenare volontariamente.

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A quel punto è scattata l'accusa di "driving in an erratic manner", il che costituisce una violazione del Codice Sportivo Internazionale della FIA, nello specifico dell'articolo 2 e del capitolo IV dell'allegato L, con conseguente convocazione del pilota da parte dei commissari per ascoltare la sua versione.

Antonelli ammonito: "Ha ammesso di aver agito per frustrazione e si è scusato"

La questione è stata chiusa prima dell'inizio delle qualifiche con la nota ufficiale dei commissari di gara che ha comunicato alla Mercedes che Antonelli è stato ammonito per il suo comportamento: "Questa è la prima reprimenda della stagione per il pilota".

"I commissari hanno ascoltato il pilota della vettura 12 (Kimi Antonelli) e i rappresentanti del team Mercedes e Aston Martin, e hanno esaminato le prove video, i dati di telemetria e le immagini onboard – recita la nota – La vettura 12 è stata danneggiata dalla vettura 18 mentre si avvicinava alla curva 1. Dopo aver superato la vettura 18, il pilota della vettura 12 ha frenato bruscamente davanti alla vettura 18, impedendole di passare. Questo è considerato guidare in modo irregolare. Il pilota ha ammesso durante l'udienza di aver agito per frustrazione e si è scusato per il suo comportamento".