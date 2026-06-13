Formula 1, oggi le qualifiche del GP Barcellona in Spagna: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari sfida Mercedes per la pole

Formula 1 oggi in pista per il GP Barcellona-Catalunya 2026: alle 12:30 le prove libere 3, alle 16 le qualifiche per la pole della gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 dalle 19:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
Il programma del GP Barcellona di Formula 1: domani la gara
Programma semplice. Andate le libere del venerdì, ci sarà l'ultima sessione di prove libere alle ore 12:30. Poi ci si ferma fino alle 16 quando sarà la volta delle Qualifiche del GP Spagna, mentre domenica alle 15 partirà il GP che vede Antonelli favoritissimo.
Bene Leclerc nelle libere, in difficoltà Hamilton
Il sorriso non lo ha perso Lewis, ma il venerdì di Hamilton è stato negativo. Solo nono nella seconda sessione di prove libere l'inglese, quarto invece Charles Leclerc, davanti ad Antonelli, quinto.
La classifica costruttori del Mondiale F1
- Mercedes 244
- Ferrari 165
- McLaren 116
- Red Bull 69
- Alpine 50
- Racing Bulls 35
- Haas 21
- Williams 11
- Audi 2
- Aston Martin 1
Le caratteriste del circuito di Barcellona per il gran premio di oggi
Circuito storico quello di Montmelò storicamente ‘banco di prova' per le vetture di Formula 1. Chi vola qui, vola ovunque. 4,657 km per ogni giro, 14 curve, 9 a destra. Dal 2023 è stata eliminata la chicane finale dell'ultimo settore. Fondamentale il compromesso aerodinamico, occhio alle gomme che possono usurarsi rapidamente tra curvoni e caldo.
I risultati delle prove libere di ieri: Norris il più veloce, poi Russell e Piastri
La prima sessione ha fatto poco testo perché c'erano tanti rookie in pista. Nella seconda Norris è stato il più veloce per 9 millesimi su Russell, poi vicinissimo anche Piastri. Quarto Leclerc, nono Hamilton. In mezzo a loro Antonelli e Verstappen.
Dove vedere la F1 oggi: alle 16:00 le qualifiche
Gli appassionati lo sanno bene. Ma grazie ai successi di Kimi Antonelli la Formula 1 ha ancora più fan. Diretta TV delle Qualifiche su Sky sui canali 201 e 207, con commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Streaming con Sky Go e NOW.
Formula 1, gli orari TV delle qualifiche del GP Barcellona: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Settimo appuntamento della stagione: Gran Premio di Barcellona. Oggi è il giorno delle Qualifiche, che scatteranno alle ore 16. Diretta TV solo su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 18:30.