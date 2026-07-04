F1 GP Silverstone, oggi qualifiche e gara sprint: Hamilton in pole con la Ferrari, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Giornata ricchissima a Silverstone, dove oggi gli appassionati avranno modo di divertirsi. Perché alle ore 13 si disputa la Sprint Race, mentre alle 17 ci sono le Qualifiche, che stabiliranno la pole position e la griglia di partenza. Tutto in diretta su Sky, sui canali 201 e 207, ma in diretta anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Telecronaca di Vanzini, Gené e Chinchero. Streaming con Sky Go, NOW e tv8.it, questo gratis.