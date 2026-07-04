F1 GP Silverstone, oggi qualifiche e gara sprint: Hamilton in pole con la Ferrari, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Formula 1 oggi in pista per il GP della Gran Bretagna 2026 a Silverstone: Lewis Hamilton in pole nella gara sprint in programma alle 13:00. Alle 17:00 iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
Le caratteriste del circuito di Silverstone per il gran premio di oggi
Questa è la culla della Formula 1. Il tracciato sorge su un ex aeroporto della RAF. Tracciato vecchia scuola, ogni giro è di quasi 6 km. Ci sono curve iconiche che si prendono ad alta velocità, come la sequenza Maggotts-Becketts-Chapel, da fare quasi in pieno. Non è semplice per i piloti dal punto di vista fisico e nemmeno per le gomme, che a fronte di enormi carichi laterali soffrono particolarmente.
La griglia di partenza della mini gara di F1 a Silverstone: Hamilton in pole
1ª FILA: 1. Lewis Hamilton (Ferrari); 2. Kimi Antonelli (Mercedes)
2ª FILA: 3. Max Verstappen (Red Bull); 4. Charles Leclerc (Ferrari)
3ª FILA: 5. George Russell (Mercedes); 6. Lando Norris (McLaren)
4ª FILA: 7. Oscar Piastri (McLaren); 8. Isack Hadjar (Red Bull)
5ª FILA: 9. Liam Lawson (Racing Bulls); 10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
6ª FILA: 11. Pierre Gasly (Alpine); 12. Gabriel Bortoleto (Audi)
7ª FILA: 13. Nico Hulkenberg (Audi); 14. Franco Colapinto (Alpine)
8ª FILA: 15. Carlos Sainz (Williams); 16. Alexander Albon (Williams)
9ª FILA: 17. Oliver Bearman (Haas); 18. Esteban Ocon (Haas)
10ª FILA: 19. Sergio Perez (Cadillac); 20. Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª FILA: 21. Fernando Alonso (Aston Martin); 22. Lance Stroll (Aston Martin)
Dove vedere la F1 oggi: alle 13:00 la gara sprint
Tutto in diretta su Sky e tutto in diretta solo quest'oggi anche in chiaro, su TV8. Sarà così per le Qualifiche, che scattano alle ore 17, ma subito già per la Sprint Race che prenderà il via alle ore 13, le 12 inglesi. Streaming con Sky Go e NOW per abbonati, ma anche in chiaro con tv8.it.
Formula 1, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Silverstone: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Giornata ricchissima a Silverstone, dove oggi gli appassionati avranno modo di divertirsi. Perché alle ore 13 si disputa la Sprint Race, mentre alle 17 ci sono le Qualifiche, che stabiliranno la pole position e la griglia di partenza. Tutto in diretta su Sky, sui canali 201 e 207, ma in diretta anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Telecronaca di Vanzini, Gené e Chinchero. Streaming con Sky Go, NOW e tv8.it, questo gratis.