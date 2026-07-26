Formula 1 oggi, orari TV del GP Ungheria su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc in prima fila con la Ferrari

La mappa del circuito dell'Hungaroring di Budapest su cui oggi si corre la gara del GP d'Ungheria della Formula 1 2026

L'Hungaroring è lungo 4,381 chilometri, presenta 14 curve e la gara del GP d'Ungheria di oggi si disputa sulla distanza di 70 giri, per un totale di 306,630 chilometri. È un tracciato stretto, tortuoso e con poche possibilità di sorpasso, dove la posizione in pista e la strategia possono contare più del ritmo puro.

Secondo i tecnici Brembo, il circuito ungherese ha un indice di difficoltà per i freni pari a 4 su 5. I piloti utilizzano l'mpianto frenante in 8 punti del giro, per un totale di circa 16,7 secondi, pari al 22% del tempo complessivo sul giro. La staccata più impegnativa è quella di curva 1: le monoposto passano da circa 332 a 99 km/h in 3,58 secondi, percorrendo 172 metri. La decelerazione massima è di 4 g, con un carico sul pedale del freno di 119 kg e una potenza frenante di circa 1760 kW.

Il record sul giro in gara del circuito è l'1:16.627 realizzato da Lewis Hamilton nella corsa del 2020.