Formula 1 oggi, orari TV del GP Ungheria su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc in prima fila con la Ferrari

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP d'Ungheria. Lando Norris in pole nella griglia di partenza davanti a Charles Leclerc e Oscar Piastri. Lewis Hamilton, secondo in qualifica, è stato retrocesso al quinto posto per l'impeding su Piastri, mentre Kimi Antonelli scatterà settimo dopo la penalità ricevuta per non aver rallentato abbastanza sotto bandiera gialla .Orario di partenza alle 15:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, la corsa dell'Hungaroring di Budapest in chiaro in differita su TV8 alle 18:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara di F1 di oggi all'Hungaroring
1ª FILA: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Charles Leclerc (Ferrari)
2ª FILA: 3. Oscar Piastri (McLaren), 4. Max Verstappen (Red Bull)
3ª FILA: 5. Lewis Hamilton (Ferrari)*, 6. George Russell (Mercedes)
4ª FILA: 7. Kimi Antonelli (Mercedes)*, 8. Isack Hadjar (Red Bull)
5ª FILA: 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls), 10. Nico Hulkenberg (Audi)
6ª FILA: 11. Liam Lawson (Racing Bulls), 12. Pierre Gasly (Alpine)
7ª FILA: 13. Franco Colapinto (Alpine), 14. Gabriel Bortoleto (Audi)
8ª FILA: 15. Esteban Ocon (Haas), 16. Fernando Alonso (Aston Martin)
9ª FILA: 17. Oliver Bearman (Haas), 18. Carlos Sainz (Williams)
10ª FILA: 19. Alexander Albon (Williams), 20. Lance Stroll (Aston Martin)
11ª FILA: 21. Valtteri Bottas (Cadillac), 22. Sergio Perez (Cadillac)
*penalizzato di tre posizioni in griglia
Le caratteristiche del circuito dell'Hungaroring di Budapest per il GP di F1
L'Hungaroring è lungo 4,381 chilometri, presenta 14 curve e la gara del GP d'Ungheria di oggi si disputa sulla distanza di 70 giri, per un totale di 306,630 chilometri. È un tracciato stretto, tortuoso e con poche possibilità di sorpasso, dove la posizione in pista e la strategia possono contare più del ritmo puro.
Secondo i tecnici Brembo, il circuito ungherese ha un indice di difficoltà per i freni pari a 4 su 5. I piloti utilizzano l'mpianto frenante in 8 punti del giro, per un totale di circa 16,7 secondi, pari al 22% del tempo complessivo sul giro. La staccata più impegnativa è quella di curva 1: le monoposto passano da circa 332 a 99 km/h in 3,58 secondi, percorrendo 172 metri. La decelerazione massima è di 4 g, con un carico sul pedale del freno di 119 kg e una potenza frenante di circa 1760 kW.
Il record sul giro in gara del circuito è l'1:16.627 realizzato da Lewis Hamilton nella corsa del 2020.
Dove vedere il GP Ungheria di Formula 1 in TV e streaming
Il GP Ungheria di F1 sarà trasmesso in diretta TV dalle ore 15:00 su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder Sky) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Geneé. La gara, per chi ha sottoscritto l'abbonamento, si potrà seguire in streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta gratuita in chiaro: TV8 (canale 8 del digitale terrestre) proporrà il Gran Premio in differita alle 18:30, e allo stesso orario la gara della F1 di oggi a Budapest si può vedere in streaming gratis su tv8.it.
F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi a Budapest
Lando Norris parte dalla pole position del GP d'Ungheria davanti a Charles Leclerc e Oscar Piastri. Max Verstappen occupa la quarta casella, mentre Lewis Hamilton e Kimi Antonelli sono arretrati rispettivamente al quinto e al settimo posto dopo le penalità ricevute al termine delle qualifiche.
1ª FILA: 1. Lando Norris (McLaren), 2. Charles Leclerc (Ferrari)
2ª FILA: 3. Oscar Piastri (McLaren), 4. Max Verstappen (Red Bull)
3ª FILA: 5. Lewis Hamilton (Ferrari), 6. George Russell (Mercedes)
4ª FILA: 7. Kimi Antonelli (Mercedes), 8. Isack Hadjar (Red Bull)
5ª FILA: 9. Arvid Lindblad (Racing Bulls), 10. Nico Hulkenberg (Audi)
6ª FILA: 11. Liam Lawson (Racing Bulls), 12. Pierre Gasly (Alpine)
7ª FILA: 13. Franco Colapinto (Alpine), 14. Gabriel Bortoleto (Audi)
8ª FILA: 15. Esteban Ocon (Haas), 16. Fernando Alonso (Aston Martin)
9ª FILA: 17. Oliver Bearman (Haas), 18. Carlos Sainz (Williams)
10ª FILA: 19. Alexander Albon (Williams), 20. Lance Stroll (Aston Martin)
11ª FILA: 21. Valtteri Bottas (Cadillac), 22. Sergio Perez (Cadillac)
Formula 1, oggi il GP Ungheria: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Il GP d'Ungheria di Formula 1 si corre oggi all'Hungaroring di Budapest. La gara inizierà alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso Sky Go, mentre su NOW sarà disponibile con il pass dedicato allo sport. TV8 trasmetterà il Gran Premio gratuitamente in differita a partire dalle 18:30.