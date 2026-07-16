Kimi Antonelli svela il consiglio di Federer a Wimbledon: “È stata una chiacchierata incredibile”

A Wimbledon Kimi Antonelli ha incontrato Roger Federer, che gli ha dato dei preziosissimi consigli: “Mi ha detto di pensare davvero una gara alla volta”.

Kimi Antonelli a Spa vuole tornare a vincere, non lo fa da più di un mese, in cui ha visto trionfare due volte la Ferrari e un'altra il compagno di squadra Russell. In Belgio, la Mercedes è favoritissima, ma questi GP hanno dimostrato che certezze totali non ce ne sono in F1, dove al comando del Mondiale Piloti c'è sempre un ragazzo di 19 anni. Questo teenager italiano nei giorni scorsi, cioè tra una gara e l'altra, si è recato a Wimbledon dove ha incontrato anche Roger Federer, leggenda del tennis e dello sport mondiale. Una grande emozione per Kimi che ha ricevuto anche dei preziosissimi consigli da chi ha conosciuto lo sport ai livelli più alti.

La chiacchierata tra Antonelli e Federer a Wimbledon

Dopo la gara di Silverstone, chiusa senza punti, Kimi si è spostato a Wimbledon dove rilassandosi nel Royal Box ha trovato Roger Federer con il quale ha avuto modo di fare una lunga chiacchierata. Nella conferenza stampa che precede il weekend del GP Belgio, ad Antonelli è stato chiesto di quell'incontro con Federer. Il pilota classe 2006 ha risposto spiegando di essersi appassionato al tennis negli ultimi anni e dopo aver conosciuto Sinner, a sua volta appassionato di Formula 1, ha avuto modo di parlare con Federer.

Kimi Antonelli durante la conferenza stampa che precede il weekend del GP Belgio

Kimi: "Roger umile e aperto, mi ha raccontato cose e dati consigli preziosissimi"

Per Roger solo parole meravigliose, e ci mancherebbe altro: "Lui è fantastico, mi ha insegnato tante cose, mi ha raccontato cose sui campi in erba, è stato fantastico chiacchierare con lui di qualsiasi cosa. Ma abbiamo parlato anche delle mie gare, abbiamo parlato di quando giocava lui, ma in generale anche di vita. Oltre a essere stato un atleta incredibile è anche un uomo fantastico, un ragazzo molto umile, molto aperto".

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Alla successiva domanda su eventuali consigli pratici, Kimi ha risposto: "Mi ha semplicemente detto di concentrarmi davvero una gara alla volta, concentrati solo su quello che puoi controllare e controlla anche le emozioni, soprattutto quelle che possono farti commettere errori, è stata un'esperienza incredibile da vivere".