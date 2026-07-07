Perché Federer era solo nel Royal Box di Wimbledon per il match di Zverev: è una questione di rispetto

Roger Federer resta tutto solo nel Royal Box di Wimbledon per assistere al match tra Zverev e Lehecka. L’immagine è diventata virale: è una questione di rispetto.

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L'immagine finale del lunedì di Wimbledon è sicuramente quella di Roger Federer apparso da solo tra decine di posti vuoti nel "Royal Box" per assistere all'incontro degli ottavi di finale tra Alexander Zverev e Jiri Lehecka. Le telecamere, durante la partita, hanno inquadrato proprio l'otto volte campione del torneo, tutto solo in un Campo Centrale quasi deserto. Dopo aver assistito agli incontri tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala, e poi a quello tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery, Federer non si è mai mosso dal suo posto. È una questione di rispetto.

All'inizio della partita tra Zverev e Lehecka, cominciata verso le 21:00, erano rimasti solo quattro spettatori, sparsi per la prestigiosa tribuna riservata a reali, vip, ex campioni e invitati speciali. Lui però è rimasto seduto in prima fila col suo elegante abito verde. Lui, unico ad essere presente, mentre tutto il resto degli ospiti e del pubblico, erano probabilmente impegnati a consumare la cena o sono andati via anche a causa della maratona imposta dal match precedente tra Dimitrov e Fery. Oppure erano semplicemente in ritardo. Lui invece ha dato l'esempio, puntualissimo, mettendo al centro di tutto il tennis senza pensare nemmeno minimamente allo sfarzo e alla visibilità che in tanti forse oggi cercano in queste occasioni.

Un campione dentro e fuori dal campo che ha voluto mostrare rispetto per i due tennisti i quali si sono dovuti fermare solo per via della regola che impone la sospensione delle partite alle 23:00 costringendo i giocatori a rientrare negli spogliatoi alle 22:55. Al momento della sospensione, Zverev stava dominando sul suo avversario per 6-4, 7-5, prima che il terzo set venisse interrotto sul 3-3. Ebbene in tanti però forse non hanno voluto attendere l'inizio della sfida di Zverev contro Lehecka per via dell'orario.

Qualcuno è andato via, altri evidentemente hanno prolungato la cena pur senza guardare il tennis. Impensabile per Federer la cui immagine di unico ospite speciale presente nel Royal Box è diventata a dir poco virale. L'immagine di Federer simboleggia perfettamente la differenza tra chi ama lo sport e chi lo usa solo per uno scatto da postare sul proprio account social. La fotografia perfetta del campione che ha dimostrato davvero quale debba essere la priorità anche in eventi di questo spessore.