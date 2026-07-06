Paolini ai quarti di Wimbledon poi la confessione a Federer: “Non riuscivo a non pensarci”

L’azzurra ha battuto Alexandra Eala sotto gli occhi dell’ex campione svizzero, presente nel Royal Box assieme a Kimi Antonelli. Nel prossimo turno Paolini affronta Kostyuk.

Jasmine Paolini sorride emozionata dopo la vittoria a Wimbledon sotto gli occhi di Federer.

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Jasmine Paolini sorride e guarda verso il Royal Box di Wimbledon. C'è anche il polita di F1, Kimi Antonelli, ma lei ha occhi e parole solo per Roger Federer che ha assistito all'incontro. "È il mio idolo", ha confessato a fine partita, rivelando di aver dovuto lottare anche contro l'emozione di sapere che il suo mito la stava osservando ("non riuscivo a non pensarci"). Lo svizzero ha accolto quella confessione congiungendo le mani a mo' di preghiera e di ringraziamento tra l'ovazione del pubblico. L'italiana ha battuto Alexandra Eala in 2 ore 21 minuti (6-4, 4-6, 6-3) e si è qualificata ai quarti di finale dove incrocerà l'ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 12, che ha eliminato l'americana Ashlyn Krueger con un doppio 6-4.

Paolini e la confessione su Federer: "Non pensare che lui si qui"

La vittoria contro la filippina ha scacciato via tutti i cattivi pensieri che hanno accompagnato un 2026 finora complicato per Paolini. Si spiega anche così la gioia genuina provata alla fine dell'incontro e manifestata nel momento delle interviste con una dedica speciale rivolta all'ex campione svizzero presente al Centre Court.

"Entrare in questo campo è speciale, non vedevo l'ora di giocare qui – ha ammesso l'italiana -. Mi sento molto fortunata di aver avuto l'opportunità di giocare sul Centrale. E voglio ringraziare Roger perché è il mio idolo. Sai, ho guardato tutte le finali che hai giocato qui a Wimbledon. Durante la partita cercavo di rimanere concentrata e di non pensare al fatto che lui mi stesse guardando. Ma non riuscivo a non pensarci".

La rinascita di Jasmine a Wimbledon dopo mesi difficili

Dopo il passaggio su Federer, Paolini è tornata a parlare di sé e di quante difficoltà abbia dovuto affrontare in questi mesi spiegando come la stagione sia stata ricca di ostacoli ma anche di insegnamenti.

"In questo 2026 mi è sembrato di stare su un ottovolante. Mi ha insegnato tanto. Ci sono stati momenti duri, ma abbiamo continuato a lavorare con il mio team. Partita dopo partita mi sento meglio. Mi sento di nuovo nel modo giusto quando competo in campo. La cosa più importante è essere positiva e godermi il mio tennis. Amo quello che faccio, ne sono grata. Ma devo anche divertirmi. Penso che questo sia il mio superpotere".

Kimi Antonelli accanto a Roger Federer nel Royal Box di Wimbledon.

L'azzurra ha anche sottolineato come il suo rendimento sull'erba sia cresciuto progressivamente nel corso del torneo. E proprio la gara contro Eala è stata la conferma di come ormai il peggio sembra sia alle spalle.

"Sono arrivata qui con poche partite giocate negli ultimi mesi – ha aggiunto -. Dopo il primo set del primo turno ho pensato: Può solo migliorare, non può andare peggio. Punto dopo punto, game dopo game, mi sono sentita sempre meglio su questi campi. L'erba è una superficie particolare: a volte la ami, a volte la odi. Ma quando giochi bene, credo sia la superficie più bella".