Kimi Antonelli e la strategia anti-Ferrari: “C’è stata una riunione. Toto Wolff è stato molto chiaro”

Kimi Antonelli spiega la nuova strategia Mercedes per difendersi dalle insidie dei team avversari in pista: “Toto è stato molto chiaro”.

La Formula 1 torna in pista in Austria. Grande attesa per vedere in gara ancora Kimi Antonelli, leader del Mondiale, ma anche Lewis Hamilton che con la sua Ferrari si è messo proprio alle spalle del giovane talento italiano nel tentativo di prendersi con la Rossa la testa della classifica. Antonelli, costretto al ritiro a Barcellona per un problema di affidabilità negli ultimi giri, ha fatto sapere come proprio la gara in Catalogna ha dato alla Mercedes la possibilità di mettere un po' in ordine la situazione. Il pilota italiano, nel corso della conferenza stampa di oggi, ha fatto sapere che Toto Wolff ha tenuto una riunione per discutere possibili ordini di scuderia alla Mercedes.

Antonelli e Russell sono stati protagonisti di numerose ed emozionanti battaglie in pista in questa stagione, ma il loro ultimo duello a Barcellona ha avuto un impatto negativo sulla Mercedes, permettendo a Hamilton e alla Ferrari di guadagnare tempo su entrambi e di vincere il Gran Premio di Barcellona. Ebbene proprio Antonelli ha fatto sapere che lui e Russell saranno ora soggetti agli ordini di scuderia della Mercedes a una condizione. Antonelli aveva già spiegato che lui e Russell sono liberi di correre l'uno contro l'altro purché ci sia rispetto reciproco. Dopo gli episodi recenti, Toto Wolff ha confermato che il team discuterà eventuali linee guida per evitare di perdere punti preziosi nella lotta al campionato: "Toto è stato molto chiaro".

Kimi Antonelli e George Russell.

"C'è stato un incontro sulla questione e Toto è stato molto chiaro – ha dichiarato Antonelli in un'intervista –. Se ci ritrovassimo di nuovo in una situazione come quella di Barcellona, ​​sotto pressione da parte dei nostri rivali, ci sarà un ordine di scuderia, soprattutto se una delle due vetture dovesse dimostrare un passo migliore". Per evitare il peggio dunque la Mercedes sta mettendo in atto una strategia ben precisa, quasi di contenimento, per evitare che possano favorire altri team rivali.

"Se, d'altro canto, ci sfideremo senza la pressione di un'altra squadra, saremo liberi di correre, proprio come a Montreal". Insomma, rivalità aperta e libera tra i due ma con un pensiero al team nel caso in cui le cose dovessero mettersi male in pista. A tal proposito Antonelli ha aggiunto: "D'ora in poi sarà importante correre in modo ancora più intelligente perché non si tratta più solo di me e George – sottolinea –. Stanno arrivando anche gli altri, quindi penso che questo fine settimana sarà un fine settimana in cui tutti e quattro i team di punta saranno molto vicini".