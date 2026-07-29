Toto Wolff: “A Monza può arrivare la penalità per Kimi Antonelli. Ma ne devo parlare col papà Marco”

Kimi Antonelli è saldamente al comando del Mondiale F1, ma subirà delle penalità in griglia a causa del motore. Toto Wolff pensa che possa scontarla a Monza.

Kimi Antonelli alla pausa estiva ci è andato con la bellezza di 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e 59 su George Russell. Una enormità. Nella storia della F1 a metà campionato chi ha avuto un tale vantaggio ha sempre vinto il titolo. Ma non bisogna dare niente per scontato e il primo a gettare acqua sul fuoco dei favori del pronostico è Toto Wolff, il boss della Mercedes che ricorda i precedenti problemi di motore della sua scuderia e parla già della penalità che arriverà nel corso del campionato, penalità che potrebbe essere scontata addirittura a Monza.

Kimi Antonelli e i 50 punti di vantaggio su Hamilton

Il Mondiale di F1 sembra nelle mani di Kimi Antonelli, il vantaggio è importante, la stoffa del campione c'è e c'è un team che lo sostiene. Ma a guardare le ultime cinque gare si trovano ‘solo' due vittorie della Mercedes e una di Kimi Antonelli. Quindi, prudenza assoluta e piedi incollati per terra. Ciò vale all'ennesima potenza per Toto Wolff che ha ricordato che a breve il giovane talento italiano dovrà prendersi una penalità, perché dovrà certamente utilizzare un ulteriore motore.

Toto Wolff e Kimi Antonelli dopo la vittoria a Monte Carlo.

Penalità al motore da scontare per Kimi

Generalmente quando c'è una penalità da scontare si scelgono gare dove è più facile superare, come ha fatto la McLaren recentemente con Norris a Spa. La Mercedes potrebbe fare la stessa cosa con Kimi Antonelli a Monza, dove le possibilità di effettuare sorpassi è notevole. Il GP d'Italia si terrà il 6 settembre e Toto Wolff, nonostante dopo la pausa si ripartirà da Zandvoort, ci pensa già: "Per quanto riguarda la penalità al motore spero che non dovremo subirle, ma dobbiamo decidere quando ciò accadrà quando sarà necessario e su quali piste".

Kimi potrebbe subire la penalità a Monza

Wolff nel discorso penalità coinvolge anche Marco Antonelli: "Potrebbe essercene una davvero speciale con Kimi. Ne dobbiamo parlare anche con Marco (il papà di Kimi) per decidere se vogliamo accettare una penalità al motore a Monza, ma anche Baku è una possibilità. A Monza sicuramente toglieremmo pressione ad Antonelli facendolo partire dalle retrovie". Il CEO Mercedes sa benissimo che in Italia la pressione sul pilota, che avrà vent'anni (li compirà ad agosto), sarà enorme e partire nella migliore delle ipotesi undicesimo lo aiuterebbe a togliergli tanta ansia.