Calciomercato, news di oggi in diretta: Juventus vicinissima a Kolo Muani. Stones è dell’Inter, il Milan valuta Soulé

Juventus a caccia di un attaccante ed è a un bivio per Kolo Muani. L'ultima offerta al PSG per l'attaccante francese sembra possa essere decisiva, si tratta anche Joshua Zirkzee del Manchester United. L'Inter ha chiuso per John Stones, che giovedì effettuerà le visite mediche. Il Napoli ha bisogno di un difensore oltre ai nomi di Gatti e Tiago Gabriel si parla anche del francese Todibo. Il Milan tratta Leao con il Fenerbahce e valuta Soulé, in uscita dalla Roma. I giallorossi dopo aver preso Castro puntano Nusa.

Le ultime notizie di calciomercato oggi 29 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.