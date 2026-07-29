Calciomercato, news di oggi in diretta: Juventus vicinissima a Kolo Muani. Stones è dell’Inter, il Milan valuta Soulé

Juventus a caccia di un attaccante ed è a un bivio per Kolo Muani. L'ultima offerta al PSG per l'attaccante francese sembra possa essere decisiva, si tratta anche Joshua Zirkzee del Manchester United. L'Inter ha chiuso per John Stones, che giovedì effettuerà le visite mediche. Il Napoli ha bisogno di un difensore oltre ai nomi di Gatti e Tiago Gabriel si parla anche del francese Todibo. Il Milan tratta Leao con il Fenerbahce e valuta Soulé, in uscita dalla Roma. I giallorossi dopo aver preso Castro puntano Nusa.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 29 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Leao-Fenerbahce, il Milan chiede 50 milioni di euro
Leao raggiungerà il Milan in Australia, ma il suo futuro dovrebbe essere lontano dalla Serie A. Il Fenerbahce ha fatto un'offerta importante ai rossoneri, un'offerta da 42 milioni di euro. Il Milan però ha detto no, perché ne chiede 50 di milioni.
Stones all'Inter: giovedì le visite mediche
La proposta di contratto l'ha accettata il centrale inglese che dopo dieci anni al Manchester City non ha rinnovato il contratto. Stones firmerà un biennale da 4 milioni netti e lo farà solo dopo aver superato le visite mediche in programma domani, giovedì 30 luglio.
Calciomercato Juventus: Kolo Muani si avvicina, chiusa la trattativa per Martinez
Zirkzee è sempre un obiettivo di mercato, ma la Juventus sta provando a stringere in modo definitivo per Kolo Muani. Passi in avanti effettuati per il francese, il PSG forse già oggi darà una risposta definitiva ai dirigenti juventini, che sperano nella chiusura positiva. Quasi tramontata la pista per il portiere Dibu Martinez.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 29 luglio 2026
La Juventus stringe per Kolo Muani, il PSG potrebbe dare una risposta positiva entro la fine del mese, chiusa in modo negativo la trattativa per il Dibu Martinez, resta sullo sfondo invece Zirkzee. L'Inter ha chiuso per Stones, mentre il Milan deve capire quale sarà il futuro di Leao e pensa a Soulé, in uscita dalla Roma che cerca Nusa. Quattro nomi per la difesa del Napoli, a quelli di Gatti e Badiashile si aggiungono quelli di Tiago Gabriel e Todibo.