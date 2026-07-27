Toto Wolff durissimo: “Alcuni ingegneri stanno al muretto dei box come Teletubbies. È vergognoso”

Kimi Antonelli ha avuto problemi con i doppiati nella fase finale del GP Ungheria, Toto Wolff dopo la gara ha puntato il dito contro alcuni ingegneri di pista: “Sembrano dei Teletubbies”.

Alla fine il weekend dell'Hungaroring è andato molto bene per la Mercedes o meglio per Kimi Antonelli che ha chiuso al terzo posto, ha ottenuto un altro podio, ed ha ampliato il margine sui suoi inseguitori: Hamilton, Russell e Leclerc. Però, c'è stato un momento in cui la gara poteva complicarsi, e cioè quando Kimi Antonelli si è trovato una sfilza di doppiati da superare, che non gli lasciavano strada. Toto Wolff dopo la gara non si è fatto scrupoli nel criticare il comportamento di alcuni ingegneri di pista, che ha definito dei Teletubbies.

Le difficoltà di Antonelli con i doppiati all'Hungaroring

Una condotta di gara eccezionale quella di Kimi Antonelli, che è partito dalla quarta fila e dopo essersi trovato primo per due volte (in realtà perché ha effettuato il pit stop per ultimo in entrambe le occasioni) ha pensato anche di effettuare un solo pit stop. Poi è tornato su miti consigli e dopo la seconda sosta ha messo nel mirino il podio, la tattica scellerata della Ferrari glielo ha consegnato. Kimi quando la gara riparte dopo una Virtual si tiene dietro Hamilton e pian piano gli dà qualche decimo, che diventano un paio di secondi. Antonelli, però, viene quasi riagganciato da Hamilton e soprattutto perde la possibilità di prendere Verstappen a causa del comportamento scellerato di alcuni doppiati, che non gli lasciano strada, perdendo diversi secondi.

Kimi Antonelli si congratula con Lando Norris dopo la vittoria all'Hungaroring.

"Vergognoso che alcuni ingegnere stiano seduti ai box come dei Teletubbies"

Toto Wolff dopo il GP Ungheria parlando con Sky Sport ha commentato quanto accaduto. Sicuramente c'è stato un problema con il GPS e le bandiere blu, ma il fattore umano ancora esiste e su quello ha battuto il CEO della Mercedes che ha detto: "Il sistema di gestione della gara che non funzionava e le macchine nelle retrovie che cercavano di difendersi da una lotta tra Lewis e Kimi. È vergognoso che alcuni ingegneri stiano seduti al muretto dei box di queste squadre senza dire ai loro piloti cosa sta succedendo alle loro spalle, sembrano dei Teletubbies".

Quello che sostiene Toto Wolff è onestamente più che condivisibile. È vero che la tecnologia aiuta e che c'è stato un problema. Ma doppiati che lottano per il quattordicesimo o diciottesimo posto devono essere avvisati che alle loro spalle stanno arrivando piloti che lottano per il podio, e in questo caso anche chi è in testa al Mondiale di F1, Kimi Antonelli, che non può correre rischi inutili.

Il netto vantaggio di Antonelli su Hamilton e Russell nel Mondiale F1

Antonelli dopo essersi sbarazzato dei doppiati ha rimesso alle sue spalle Hamilton, ma la chance di prendere Verstappen è svanito. Terzo Kimi che aumenta il suo bottino nel campionato piloti, il vantaggio ora è di 50 punti su Lewis Hamilton, secondo in classifica, e 59 su George Russell.