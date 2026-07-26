Norris ribalta il GP Ungheria e stravince davanti a Verstappen: Antonelli a podio grazie alle scelte Ferrari

Lando Norris vince il GP d’Ungheria dopo aver perso la testa al via. Piastri si ritira quando è ancora in lotta, Verstappen chiude secondo e Antonelli conquista un podio pesantissimo approfittando anche della strategia a tre soste scelta dalla Ferrari.

Lando Norris vince il GP d'Ungheria della Formula 1 2026 ribaltando una gara che sembrava essergli sfuggita già alla partenza. Il campione del mondo in carica perde infatti la prima posizione allo spegnimento dei semafori, superato dal compagno Oscar Piastri, ma ricostruisce il successo attraverso ritmo, gestione delle gomme e una strategia aggressiva. Alle sue spalle chiudono Max Verstappen e Kimi Antonelli, mentre le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc restano fuori dal podio dopo un weekend nel quale avevano mostrato il passo per lottare per la vittoria.

Piastri prende il comando alla prima curva e nella fase iniziale guida la doppietta McLaren, con Verstappen e le due Rosse immediatamente dietro. Norris rimane però sempre vicino e, attraverso la successione delle soste, torna davanti. La sua corsa diventa definitivamente in discesa quando Piastri è costretto al ritiro per un problema tecnico mentre si trova ancora nelle posizioni di vertice. Il britannico controlla quindi il finale e conquista una vittoria netta davanti alla Red Bull di Verstappen.

Antonelli conquista un podio prezioso per il Mondiale

Partito settimo per la penalità ricevuta dopo le qualifiche, Kimi Antonelli costruisce il terzo posto con una gara di grande pazienza. Il pilota Mercedes prolunga il primo stint, arriva anche a comandare durante la rotazione dei pit stop e resta agganciato alla lotta per il podio nonostante non disponga del passo dei primi due.

A favorirlo sono anche le scelte della Ferrari. Il muretto di Maranello porta sia Hamilton sia Leclerc su una strategia a tre soste, rinunciando alla posizione in pista in un circuito nel quale sorpassare è estremamente complicato. Antonelli, rimasto su due pit stop, si ritrova così davanti alle due Rosse e riesce a difendere il podio nel finale.

Ferrari fuori dal podio dopo la prima fila di Leclerc

Per la Ferrari resta una grande occasione sprecata. Leclerc, partito al fianco di Norris, perde terreno già nelle prime fasi e viene superato anche dal compagno. Hamilton resta più a lungo in corsa per il podio, ma l'ultima sosta in regime di Virtual Safety Car lo rimette dietro Antonelli e gli costa anche una penalità di cinque secondi per eccesso di velocità in pit-lane che nell'ordine d'arrivo finale gli farà perdere anche il quarto posto in favore del compagno di squadra. Il risultato è un quarto e quinto posto che non riflettono il potenziale mostrato tra prove libere e qualifiche, quando la SF-26 era sembrata una candidata concreta alla vittoria.