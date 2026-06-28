Toto Wolff semina sospetti sugli sviluppi Ferrari dopo il GP Austria: “Le regole sono uguali per tutti”

Toto Wolff ha acceso il caso sugli sviluppi Ferrari dopo il GP d’Austria: il team principal Mercedes ha insinuato dubbi sul ritmo degli aggiornamenti portati da Maranello in questo mondiale di Formula 1 2026, tirando in ballo budget cap, tempistiche e regole uguali per tutti.

La Ferrari è uscita male dal GP d'Austria, lontana dal podio nonostante la partenza dalla seconda e terza posizione con Leclerc e Hamilton. Ma fuori dalla pista il weekend di Spielberg ha aperto un altro fronte, molto più politico. A incendiarlo è stato Toto Wolff, che dopo la vittoria di George Russell ha acceso il caso sugli sviluppi Ferrari, lasciando intendere che il ritmo degli aggiornamenti portati dalla scuderia di Maranello meriti attenzione.

Il team principal della Mercedes non ha presentato un'accusa formale e non ha parlato apertamente di irregolarità. Ma il senso del messaggio è stato chiaro: secondo l'austriaco, mentre il suo team, la Red Bull e la McLaren avrebbero già concentrato il grosso degli sviluppi stagionali in un unico pacchetto importante, la Ferrari continuerebbe a introdurre novità rilevanti con una frequenza superiore agli altri. Da qui la frase destinata a far discutere: "Le regole dovrebbero essere uguali per tutti. Almeno lo spero".

Wolff chiama in causa budget cap e tempistiche degli aggiornamenti Ferrari

Il riferimento è doppio. Da una parte c'è il budget cap, perché in Formula 1 portare grandi aggiornamenti in sequenza significa consumare risorse economiche e tecniche dentro un tetto di spesa rigido. Dall'altra ci sono le tempistiche di sviluppo, soprattutto per la power unit: secondo Wolff, un'evoluzione importante del motore non nasce in poche settimane ma richiede mesi di lavoro, produzione e validazione.

La Ferrari ha infatti introdotto in Austria il primo aggiornamento di power unit legato all'ADUO, il sistema FIA che concede possibilità extra di sviluppo ai motoristi più indietro rispetto al riferimento. La casa di Maranello, insieme ad Audi e Honda, ha ottenuto più margine di intervento rispetto a Mercedes, mentre Red Bull-Ford è stata indicata come benchmark della parte termica (cosa che ha fatto irritare e non poco il neo-costruttore). Un meccanismo previsto dal regolamento, ma già diventato terreno di scontro tra i team.

La risposta Ferrari: sviluppo anticipato e rischio assunto

Negli ultimi giorni Frederic Vasseur aveva difeso la posizione della Ferrari, spiegando che certi lavori sulla power unit hanno tempi lunghi e che il team emiliano ha scelto di anticipare parte dello sviluppo assumendosi un rischio. Se l'ADUO non fosse stato concesso, difatti, quel lavoro avrebbe potuto pesare molto sul budget cap. Per Ferrari, dunque, non si tratta di un vantaggio fuori dalle regole, ma di una scelta fatta prima, dentro un quadro regolamentare già previsto.

Il problema è che il contesto sportivo rende tutto più esplosivo. La Ferrari in Austria non ha raccolto quanto sperava: Hamilton ha chiuso quinto, Leclerc ottavo, e nel retropodio anche Russell, Verstappen e Antonelli hanno commentato le stranezze della SF-26 nella gestione dell'energia. Eppure proprio la capacità di Maranello di continuare a sviluppare la macchina è diventata il bersaglio della Mercedes.

La frase di Wolff, quindi, pesa più per ciò che suggerisce che per ciò che dice. Non è una protesta ufficiale alla FIA, ma assomiglia molto ad una pressione pubblica. Un modo per mettere la Ferrari sotto osservazione e ricordare che, nel Mondiale F1 2026, la battaglia non si combatte solo in pista: si gioca anche sul terreno delle concessioni, del budget cap e dell'interpretazione delle regole.